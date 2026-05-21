Marcela Morelo llega al Gran Rex para presentar "La Morelo"

Con más de 27 años de trayectoria, Marcela Morelo continúa reafirmando su lugar como una de las voces más queridas de la música popular argentina y anunció un nuevo show en el Teatro Gran Rex para el próximo 6 de noviembre.

La presentación será una celebración de "La Morelo", su nuevo trabajo discográfico donde revisita algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera junto a destacados artistas invitados, conectando generaciones y géneros musicales a través de nuevas versiones cargadas de emoción y frescura.

El álbum incluye colaboraciones como "No Me Lastimes" junto a La Delio Valdez y Soledad Pastorutti, una potente fusión de cumbia y música popular; "Una y Otra Vez" junto a Luciano Pereyra, reinterpretada a 25 años de su lanzamiento original; y "Luna Bonita", canción que revive junto a Roze con una versión renovada y más actual.

"La Morelo" también apuesta por una fuerte identidad visual inspirada en los programas de televisión de los años 90, incorporando la participación del histórico conductor Juan Alberto Mateyko y una estética vintage que acompaña el concepto artístico del proyecto.

A lo largo de su carrera, Marcela Morelo logró construir un repertorio que atraviesa generaciones y forma parte del ADN emocional de la música latina. Su capacidad para reinventarse sin perder esencia le permitió mantenerse vigente, explorando nuevos sonidos y colaboraciones sin abandonar el espíritu popular que caracteriza su obra.

El show en el Gran Rex promete un recorrido por canciones de ayer y de hoy, en una noche donde la nostalgia, la emoción y las nuevas versiones serán protagonistas. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de TuEntrada.