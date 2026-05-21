Menú
Mirá CM en vivo

Noticias

Marcela Morelo llega al Gran Rex para presentar "La Morelo"

La artista se presentará el próximo 6 de noviembre en el Teatro Gran Rex con un espectáculo que recorrerá sus grandes clásicos y las nuevas versiones de su último álbum junto a invitados especiales.

Cecilia Andrea Bello

Con más de 27 años de trayectoria, Marcela Morelo continúa reafirmando su lugar como una de las voces más queridas de la música popular argentina y anunció un nuevo show en el Teatro Gran Rex para el próximo 6 de noviembre.

La presentación será una celebración de "La Morelo", su nuevo trabajo discográfico donde revisita algunas de las canciones más emblemáticas de su carrera junto a destacados artistas invitados, conectando generaciones y géneros musicales a través de nuevas versiones cargadas de emoción y frescura.

El álbum incluye colaboraciones como "No Me Lastimes" junto a La Delio Valdez y Soledad Pastorutti, una potente fusión de cumbia y música popular; "Una y Otra Vez" junto a Luciano Pereyra, reinterpretada a 25 años de su lanzamiento original; y "Luna Bonita", canción que revive junto a Roze con una versión renovada y más actual.

Marcela Morelo llega al Gran Rex para presentar "La Morelo"

"La Morelo" también apuesta por una fuerte identidad visual inspirada en los programas de televisión de los años 90, incorporando la participación del histórico conductor Juan Alberto Mateyko y una estética vintage que acompaña el concepto artístico del proyecto.

A lo largo de su carrera, Marcela Morelo logró construir un repertorio que atraviesa generaciones y forma parte del ADN emocional de la música latina. Su capacidad para reinventarse sin perder esencia le permitió mantenerse vigente, explorando nuevos sonidos y colaboraciones sin abandonar el espíritu popular que caracteriza su obra.

El show en el Gran Rex promete un recorrido por canciones de ayer y de hoy, en una noche donde la nostalgia, la emoción y las nuevas versiones serán protagonistas. Las entradas ya se encuentran a la venta a través de TuEntrada.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La Costanera será puro rock: bateristas de "Los Piojos", "Rata Blanca" y "Los Redondos" tocarán gratis
Noticias

La Costanera será puro rock: bateristas de "Los Piojos", "Rata Blanca" y "Los Redondos" tocarán gratis

3
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

4
Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral
Noticias

Joaquín Levinton cruzó a una periodista en la mesa de Mirtha y el momento se volvió viral

5
De un video viral a la final del Mundial de Fútbol 2026: la inesperada invitación de Shakira a unos niños africanos
Noticias

De un video viral a la final del Mundial de Fútbol 2026: la inesperada invitación de Shakira a unos niños africanos

Últimas noticias de Marcela Morelo