Marcela Morelo y Abel Pintos reviven "Manantial" en un encuentro musical cargado de emoción

Marcela Morelo presenta una nueva versión de "Manantial" junto a Abel Pintos, en lo que se convierte en uno de los momentos más destacados de su actual proyecto musical. La canción, lanzada originalmente en 1997 como su single debut, regresa casi tres décadas después con una producción contemporánea que mantiene intacta su esencia emocional.

Este nuevo registro, producido por la propia Morelo junto a Luis Burgio y Nano Novello, potencia el encuentro artístico entre ambos intérpretes, quienes comparten una conexión genuina que se refleja en cada frase. La interpretación se apoya en la calidez de sus voces y en una sensibilidad que resignifica el mensaje original de la canción.

Marcela Morelo y Abel Pintos reinterpretan "Manantial"

Para Morelo, la experiencia tuvo un valor profundamente emocional: "Grabar ‘Manantial' con Abel fue una de esas experiencias que te recuerdan por qué elegiste la música", expresó.

Por su parte, Pintos destacó el peso simbólico del tema y el vínculo con la artista: "Es una canción que se siente desde un lugar muy profundo. Poder poner mi voz en ella es un verdadero regalo".

El lanzamiento se completa con un videoclip que acompaña la estética de sus recientes producciones. Ambientado en un estudio de televisión vintage, el video propone un clima íntimo donde la música es protagonista y suma la participación especial de Juan Alberto Mateyko, evocando la era dorada de la pantalla chica.

Con más de 27 años de trayectoria, Marcela Morelo reafirma su vigencia y su capacidad de emocionar a distintas generaciones. Este nuevo "Manantial", en colaboración con Abel Pintos, no solo rinde homenaje a su historia, sino que confirma que hay canciones que siguen fluyendo con la misma intensidad a lo largo del tiempo.