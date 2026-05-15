Telefe quiere robarse a Abel Pintos para que vuelva a ser figura de su canal tras su éxito en "Es mi sueño": "Lo quieren para..."

Abel Pintos se convirtió en una de las figuras televisivas del 2026. Como jefe de jurados en "Es mi sueño", el reality de canto que conduce Guido Kaczka por El Trece, el artista no solo aporta rating y genera un duelo con "Gran Hermano", sino que también genera muchos momentos emotivos con los participantes. Su mirada cálida, sus devoluciones precisas y la conexión con la gente lo transformaron en el alma del programa. Por eso, ahora Telefe mueve fichas para recuperarlo.

La noticia saltó en "LAM", el ciclo de Ángel de Brito por América TV. La periodista Pilar Smith reveló que la producción de Telefe ya trabaja en la preselección de famosos para la próxima edición de "MasterChef Celebrity". Y entre los primeros borradores aparece un nombre pesado: el de Abel Pintos. Las grabaciones del nuevo ciclo arrancarían entre julio y agosto, aunque la fecha exacta depende de cuándo termine "Gran Hermano".

Si bien hoy Abel brilla en El Trece, no siempre fue así. Durante años, el cantante estuvo muy ligado a Telefe, el canal de las pelotas. Allí tuvo shows exclusivos, especiales con su música y una relación casi de familia. Por eso, cuando a principios de 2026 se sumó a "Es mi sueño" en la señal de la competencia, se sintió como un robo de El Trece a Telefe. La movida cayó como un baldazo de agua fría en las oficinas de Martínez.

Pero ahora la historia se invierte. La misma arma que usó El Trece para llevárselo, Telefe la quiere usar para traerlo de vuelta. El programa sería "MasterChef Celebrity", el reality culinario más exitoso de la Argentina, que conduce Wanda Nara. La producción cree que la presencia de Abel le daría un salto de calidad y rating.

Además de Abel, el borrador incluye otros nombres llamativos. La China Ansa, exconductora de "Escape perfecto", aparece como figura novedosa. También suenan dos ex participantes de "Gran Hermano": Juli Poggio y La Tora, ambas muy ligadas a la emisora. Completan la lista L-Gante -el cantante y expareja de Wanda Nara, lo que garantizaría morbo-, el influencer Nick Sicaro, ahora en pareja con Daniela Celis. El panel aclaró que todavía son listas preliminares y nada está cerrado.

El gran misterio de la próxima temporada de "MasterChef Celebrity" es quién reemplazará a Donato de Santis en el jurado. El chef anunció su salida en la última final, después de diez temporadas y siendo el único miembro original desde 2014. Ese hueco, sumado al posible fichaje de Abel Pintos, mantiene en vilo a los fanáticos del formato.

Sin embargo, Telefe tiene otros frentes abiertos. La prioridad hoy es la "nave" de Santiago del Moro con "Gran Hermano" y la preproducción de "Popstars", el formato que regresa para armar una banda pop femenina como hizo con Bandana en 2001 y Mambrú en 2002.

Nicolás Vázquez será el conductor. "Estoy muy feliz. Es algo que Gustavo quería. Es un programa icónico del canal. Así que yo hace mucho que no hago tele y vuelvo a la televisión después de muchos años, diez", señaló el actor a SQP (América TV). Y explicó su rol: "Voy a estar en algunos momentos y después haré la locución que va contando lo que va sucediendo".

Mientras tanto, la novela del pase de Abel Pintos recién empieza. El cantante aún no se pronunció. Pero en Telefe confían en que la tentación de volver a casa -y de hacerlo por la puerta grande, en un reality líder- puede más que cualquier fidelidad pasajera. La guerra por las figuras sigue abierta y el mercado de los famosos no perdona distracciones. Lo que se sintió como un robo, ahora busca convertirse en revancha...