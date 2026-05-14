Mirko y Pipe, de enemistarse de bebés a amigarse de más grandes: cómo se arreglaron los hijos de Marley y Flor Peña

Mirko y Felipe, que de bebés no se llevaban nada bien, les robaron los lugares a Marley y Flor Peña en "El show del verano" (Luzu TV). Allí los famosos niños protagonizaron un divertido momento, tanto por separado como en interacción con sus padres y el resto del equipo. Durante su paso por el canal de streaming de Nico Occhiato, el hermano Milenka y "Pipe" contaron cómo lograron recomponer la amistad entre ellos.

Según La Pavada de Diario Crónica, al igual que Marley llevó a su hijo Mirko al streaming que hace en Luzu, Flor Peña hizo lo mismo y llevó a Pipe. Los menores no se llevaron bien, pero hace unos meses limpiaron sus asperezas y comenzaron a tener un buen vínculo.

Ante la pregunta de "¿Cómo se amigaron?", la respuesta fue clarísima. "Roblox, Minecraft y esas cosas", contestaron con honestidad. De esta forma, los niños dejaron en claro que tener algo en común a sus edades fue indispensable para que restablecieran la relación. Aunque, como aclaró Marley, tienen límites de tiempo para el uso de dispositivos tecnológicos.

Los juegos los hicieron reconectar. Esto fue un alivio para los conductores, ya que son muy amigos y la mala relación entre sus hijos no les permitía juntarse con la regularidad que querían.