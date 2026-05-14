Tamara Paganini, a los gritos contra Zunino por la falta de comida en "Gran Hermano": "Pendejo de mierd..."

El clima en la casa "Gran Hermano Generación Dorada" está más álgido que nunca luego de que, por esconder comida en las habitaciones, el "Big" castigara a todos con la quita de la mitad del presupuesto destinado a la compra semanal. En ese escenario, Tamara Paganini impartió gritos e insultos contra Franco Zunino, quien era defendido a capa y espada por Yanina Zilli.

En el programa del martes pasado, la voz de "Gran Hermano" decidió recortar el presupuesto de la semana después de que dos jugadores, Emanuel y Zunino, lo desobedecieran refugiando algunos víveres en los dormitorios cuando en realidad tenían que llevarlo a la cocina por "riesgo bromatológico".

Por culpa de Zunino y Emanuel, los participantes de "Gran Hermano" tienen la mitad del presupuesto semanal.

La bronca volvió a apoderarse de los participantes durante el desafío grupal. Mientras discutían cómo desenvolverse en el juego, India soltó una frase filosa contra Zunino: "Zilli tiene un hijo bobo, ya fue".

"Sos muy desubicada y maleducada, eso es algo particular", la confrontó el jugador tras escucharla insultarla por lo bajo. "Sos el hijo bobo", insistió Tamara, tajante.

Luego, la participante de "GH 2001" elevó el tono de voz para descargar su enojo contra el joven: "Mala educación es cagarse en la comida de todos, pendejo de mierda. Maleducado sos vos, nene".