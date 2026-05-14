Pilar Smith contó cómo atraviesa su recuperación tras su operación por cáncer de piel: "Cerré un ciclo..."

Pilar Smith decidió compartir públicamente una de las experiencias más delicadas de su vida.

La conductora reveló que debió enfrentar un cáncer de piel y someterse a una intervención quirúrgica para extirpar un carcinoma que venía controlando desde hacía tiempo.

Conmovida, pero aliviada por haber dejado atrás esta etapa, Pilar habló sobre cómo atravesó el proceso y llevó tranquilidad al asegurar que hoy se encuentra recuperada y disfrutando de un gran presente personal y laboral.

La operación que marcó un antes y un después

La cirugía se realizó en la Clínica Fleming y estuvo a cargo del doctor Abel González, profesional al que la periodista elogió especialmente por el resultado de la intervención.

"Me operó el doctor González, que es un cirujano que es una eminencia. Prácticamente me va a quedar una cicatriz muy pequeña en el costado de la nariz", expresó agradecida.

Pilar Smith en el Instituto Alexander Fleming

Tras el procedimiento, Pilar debió modificar temporalmente algunas cuestiones de su rutina laboral y utilizar anteojos de sol durante sus apariciones televisivas.

"Ayer estuve en LAM con anteojos. Hoy creo que también voy a estar con ellos, pero ya está", contó con naturalidad.

Pilar Smith en LAM después de la operación

El cáncer que logró detectar a tiempo

Smith explicó que desde hace años mantiene controles dermatológicos frecuentes debido a antecedentes y problemas relacionados con la piel. Gracias a ese seguimiento médico pudo detectar rápidamente el carcinoma y evitar mayores complicaciones.

"El carcinoma es un tipo de cáncer de piel que te lo tenés que sacar y listo", explicó.

Además, aclaró que el cuadro no avanzó hacia otras zonas del cuerpo y destacó la importancia de actuar rápidamente.

"No va a ganglios como el melanoma, que igualmente en mi caso, gracias a Dios, tampoco fue a ganglios porque lo agarré a tiempo", sostuvo.

Pilar Smith contestando a sus fanáticos

"Estoy feliz porque cerré un ciclo"

La periodista reconoció que estos últimos años estuvieron marcados por distintas preocupaciones vinculadas a su salud y que la reciente operación representó el cierre de una etapa muy movilizante.

"Estoy feliz porque cerré un ciclo. Venía estos últimos años con estos temas y ya está. Ya me saqué este último carcinoma que tenía", expresó emocionada.

Sus palabras reflejaron el alivio que siente actualmente después de atravesar un proceso que impactó tanto en lo físico como en lo emocional.

El fuerte mensaje de prevención que dejó Pilar Smith

Durante su testimonio, Pilar también hizo foco en los hábitos que podrían haber influido en el desarrollo de la enfermedad.

"Tiene que ver con que soy muy blanca, que tomé mucho sol en mi adolescencia, cama solar", reveló.

A partir de su experiencia personal, aprovechó para generar conciencia sobre el cuidado de la piel y la necesidad de realizar controles periódicos.

"El mensaje para toda la gente es protegerse del sol", remarcó.

Además, insistió en la importancia de revisar lunares y asistir al dermatólogo al menos dos veces por año para detectar cualquier anomalía a tiempo.

Un presente lleno de alivio y felicidad

Ya recuperada, Pilar Smith aseguró que atraviesa uno de los momentos más felices de su vida tanto en lo personal como en lo profesional.

Actualmente forma parte de "LAM" junto a Ángel de Brito y también trabaja en Radio La Red con Toti Pasman.

"Estoy feliz, contenta, sana, en el mejor momento", afirmó con emoción al cerrar su relato.

Un testimonio que busca ayudar a otros

La experiencia de Pilar Smith no solo conmovió por la dureza del proceso que atravesó, sino también por la claridad y honestidad con la que decidió contarlo. Su historia se transformó en un mensaje de concientización sobre la prevención, los controles médicos y la importancia de actuar a tiempo frente a cualquier señal de alerta.