Ángel de Brito confirmó quién conducirá el regreso de "Popstars" y Pilar Smith la liquidó sin filtros: "Tiene que ir al foniatra..."

El mundo del espectáculo quedó en shock tras el anuncio de la vuelta de "Popstars", que paraliza a la televisión argentina y promete revivir la mística de los años 2000. Ángel de Brito dio la primicia sobre la conducción del programa que buscará formar a las nuevas estrellas de la música nacional. La noticia generó un impacto inmediato y una reacción impactante por parte de Pilar Smith, quien no ocultó su malestar ante la elección de la figura que se pondrá al frente del ciclo, abriendo un debate feroz sobre la preparación técnica necesaria para ocupar un lugar de tanto privilegio en el prime time.

Todo comenzó cuando Telefe oficializó el retorno de "Popstars", el emblemático reality que hace 25 años lanzó a la fama a fenómenos como Bandana y Mambrú. En medio de una danza de nombres que incluía a figuras de peso como Nico Occhiato o el influencer Ian Lucas, la expectativa por saber quién ocuparía el rol de conductor creció minuto a minuto entre los nostálgicos del formato. El programa, que marcó un antes y un después en la producción de contenidos musicales en el país, regresa con una impronta renovada, pero la elección final de la producción terminó siendo el detonante de un escándalo inesperado en el piso de "LAM" (América TV).

¿Julieta Poggio conducirá "Popstars"?

La parte más explosiva del enigmático llegó cuando Ángel de Brito descartó a los candidatos masculinos para confirmar que Julieta Poggio es la elegida por la producción. Al escuchar el nombre de la "hermanita", la panelista, por su propia indignación, no tuvo piedad y lanzó una crítica letal sobre la dicción de la joven: "Va a tener que hacer un tema con la voz. Tiene que ir al foniatra", disparó Pilar Smith sin anestesia. Para la especialista en espectáculos, el carisma de la actriz no es suficiente para cumplir con el rol de relatora que exige el formato, sentenciando que para estar a la altura de un clásico así, se necesita mucho más que seguidores en las redes.

Actualmente, "Popstars" se encuentra en plena etapa de preproducción bajo la mirada atenta de Gustavo Yankelevich, buscando repetir el éxito que tuvo a principios de siglo en Canal 9. Mientras la protagonista de la noticia se prepara para este desafío consagratorio en su carrera, las críticas de la vieja guardia del periodismo ponen una sombra de duda sobre su desempeño.

El escándalo apenas comienza y promete sumar nuevos capítulos a medida que se acerque el debut, con una audiencia que oscila entre la nostalgia de los que vieron nacer el programa y la curiosidad por ver a la nueva estrella del canal en acción.