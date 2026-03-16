Sin conductor confirmado, "Popstars" abre la convocatoria para mujeres de todo el país: los detalles

El anuncio del regreso de "Popstars" a la pantalla de Telefe se vivió con mucha alegría y nostalgia, puesto que pasaron 25 años del estreno del reality musical que marcó una época en la televisión argentina. Bandas icónicas como "Bandana" y "Mambrú" salieron del programa, que tuvo su segunda y última temporada en 2003. Este año el formato verá la luz y, pese a que todavía no hay conductor confirmado, se abre la convocatoria para mujeres de todo el país, que quieran ser las próximas estrellas del pop argentino.

Según La Pavada de Diario Crónica, este lunes 16 de marzo se inició el proceso de "Popstars" con la convocatoria para inscribirse en el reality cuyo formato original es de Nueva Zelanda. En coproducción de RGB (hizo el de Bandana y el de Mambrú) y Telefé, se lanzó el link para chicas de entre 18 y 26 años. Hasta el momento, Nico Occhiato no está confirmado en la conducción.

Nico Occhiato sigue en duda para la conducción de "Popstars".

A la hora de pensar en quién llevaría las riendas del reality, el nombre de Nicolás Occhiato sonó con fuerza en los medios de comunicación. El dueño de Luzu TV, streaming donde también conduce "Nadie dice nada", viene de estar al frente en "La Voz Argentina", rol que habitualmente ocupaba Marley.

Lo cierto es que "Popstars" regresará más pronto que tarde en la pantalla de Telefe para descubrir nuevas voces y dar a conocer a una nueva generación de talentos. El formato tendrá como objetivo crear nuevos ídolos en el público y demostrar que los sueños, con esfuerzo y pasión, pueden volverse realidad.