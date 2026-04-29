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Mientras Adorni daba explicaciones en el Congreso, Virginia Gallardo se maquillaba y generó repudio en redes: "El reflejo absoluto de..."

La diputada nacional por Corrientes fue fotografiada maquillándose y sacándose una selfie en el mismo momento en que el jefe de Gabinete respondía por la causa de presunto enriquecimiento ilícito. ¡Mirá la imagen!

Virginia Gallardo volvió a posicionarse en el ojo del escándalo por su rol como legisladora nacional. Este miércoles 29 de abril, Manuel Adorni dio explicaciones en el Congreso de la Nación por presunto enriquecimiento ilícito, entre otras causas judiciales que enfrenta. Sin embargo, la diputada nacional por la provincia de Corrientes fue fotografiada maquillándose en el recinto.

Gallardo fue captada en dos secuencias que no hacen a su trabajo: corrigiéndose el maquillaje y sacándose una selfie para subir a sus redes sociales. Las críticas contra Virginia no tardaron en aparecer.

"El reflejo absoluto de su partido (La Libertad Avanza) y del Gobierno Nacional", fue el comentario de una usuaria en X (antes Twitter).

Virginia Gallardo en el Congreso de la Nación, mientras Manuel Adorni daba explicaciones. (Foto: Claudio Fanchi).
Virginia Gallardo en el Congreso de la Nación, mientras Manuel Adorni daba explicaciones. (Foto: Claudio Fanchi).

 Al ver el repudio generalizado, Virginia Gallardo redobló la apuesta con otra foto donde posa para la cámara con un labial líquido. "Claudio Fanchi, ¿por qué no le sacas una foto a esta trompa hermosa que les deja muchos besos?", disparó la exbailarina contra el fotógrafo que la deschavó. 

Mientras Adorni daba explicaciones en el Congreso, Virginia Gallardo se maquillaba y generó repudio en redes: "El reflejo absoluto de..."

"No sabía que limpiarme un beso o hacer una selfie en un cuarto intermedio era un pecado. Cómprense una vida, trolls. Me daría más penita ser ustedes", cerró Gallardo el posteo.

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