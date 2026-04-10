Martita Fort opinó sobre el supuesto romance de Virginia Gallardo y Roberto García Moritán: "Sabe con quién juntarse..."

El universo de la farándula argentina quedó en llamas tras las explosivas declaraciones de Martita Fort, quien no se guardó nada al ser consultada por el supuesto affaire entre Virginia Gallardo y Roberto García Moritán. La noticia generó un impacto total, ya que la hija de Ricardo Fort utilizó una ironía punzante para referirse al presente sentimental de la diputada nacional por Corrientes con el funcionario político y ex de Pampita. En medio de este clima de tensión, la joven modelo dejó en claro que no le sorprende este nuevo vínculo y marcó una distancia definitiva.

Todo comenzó con el creciente coqueteo público entre la exbailarina y el empresario gastronómico, una situación que reavivó los rumores de romance que circulaban hace semanas. El contexto de este conflicto nace de la fría relación que mantienen Martita y Virginia desde que la correntina decidió no participar en la serie documental sobre la vida de Fort. En declaraciones exclusivas a "Puro show" (El Trece), la heredera del imperio chocolatero analizó el presente de Gallardo en la gestión pública y su acercamiento al legislador: "Me parece bien. Ella se separó hace un tiempo y está bien que encuentre alguien más de su rubro", lanzó con sarcasmo.

Martita Fort opinó sobre el romance de Virginia Gallardo y Roberto García Moritán.

La parte más explosiva de la nota llegó cuando la entrevistada puso en duda las intenciones detrás de esta nueva pareja, sugiriendo que el amor y la política van de la mano en este caso. La hermana de Felipe Fort fue letal al referirse a la conveniencia de esta unión para la carrera de ambos protagonistas: "Son dos políticos ahora. Obvio que le sirve. No se puso con un cantante ahora. Está bien", disparó la joven de 22 años. Además, remató con una frase que dejó a todos boquiabiertos sobre la supuesta "suerte" de Virginia Gallardo: "No sé si busca parejas por interés. Al menos tiene buena suerte en eso. Le pega bastante bien".

Actualmente, el foco de la pelea también roza el uso que la panelista le habría dado a la imagen de Ricardo Fort en sus redes sociales, algo que la familia no perdona. "La veo como que sabe con quién juntarse. Después, no puedo decir si es buena o mala política porque no lo vi", sentenció Martita, aclarando que su vínculo actual con ella es de total indiferencia. La protagonista de la noticia reconoció que, aunque no la odia, el afecto que alguna vez las unió desapareció por completo tras las decisiones profesionales que la rubia tomó respecto a la memoria de su padre.

Finalmente, la joven cerró la puerta a una reconciliación profunda, aunque admitió que podría sentarse a tomar un café con ella por los años compartidos. Mientras el escándalo por el coqueteo con Roberto García Moritán sigue sumando capítulos en la televisión, la mirada de los herederos Fort le suma un condimento extra a una historia que mezcla traición, política y despecho. El escándalo por los secretos de esta relación apenas comienza, confirmando que en el mundo del espectáculo, las palabras de Marta Fort siempre tienen el peso de una herencia que no se calla nada frente a las cámaras.