Un comunicado desmintió la internación de Luis Miguel: "No se juega con la salud"

Una ola de preocupación sacudió al mundo del espectáculo tras la difusión de una noticia falsa que aseguraba que Luis Miguel había sido internado de urgencia en Nueva York por una supuesta falla cardíaca. En las últimas horas, la familia del artista desmintió la versión.

El tema fue abordado en El Run Run del Espectáculo de Crónica, donde los conductores contaron que recibieron decenas de llamados después de que en un programa de televisión mexicano afirmaran que el cantante estaba hospitalizado desde el lunes porque "le encontraron algo en el corazón".

"La doctrina de este programa es: chicos, si hablamos de salud, a todos con un parte médico. No quiero el trascendido... porque lo que hicieron los hermanos mexicanos fue vergonzoso", sostuvo Fernando Piaggio esta tarde.

La información comenzó a circular este viernes 15 de mayo y encendió la preocupación entre los fanáticos de "El Sol de México", para quienes la noticia cayó como un baldazo de agua fría.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, allegados a Luis Miguel desmintieron que el artista haya sido internado en Nueva York y aseguraron que se encuentra "en perfecto estado de salud".

La "fake news" sobre la salud de Luis Miguel comenzó a circular en redes y también llegó a la televisión mexicana.

Desde el entorno del intérprete mexicano señalaron que las versiones que circularon en redes sociales y en algunos medios no tienen sustento y responden a una "fake news infundada".

Asimismo, la panelista de El Run Run Lucía Miranda, cercana al entorno del artista, difundió un comunicado que le hicieron llegar.

"Ante la información que se encuentra circulando en algunos medios y redes sociales, queremos pedirles a todos los seguidores y páginas de fans, que por favor eviten difundir, ya que son fake news. Agradecemos el cariño y la preocupación de siempre, pero les pedimos que se informen unicamente a través de los canales oficiales y no contribuyan a la viralización de este tipo de información no oficial", leyó en vivo.

"No se puede jugar con la salud de las personas", cerró Lío Pecoraro, y recordó la cantidad de veces que se difundieron falsos rumores sobre la muerte de Cacho Castaña, señalando que, en una oportunidad, llegó a llamarlo para chequear la información y fue el propio artista quien le respondió.