Los escandalosos detalles de la separación de Wanda Nara y Martín Migueles: "Se cansó y dijo 'hasta acá llegué'"

Wanda Nara habría decidido ponerle punto final a su relación con Martín Migueles. La separación se conoció apenas 24 horas después del escándalo por la causa de presuntas coimas y maniobras con el dólar oficial que involucra al empresario.

El tema fue debatido en El Run Run del Espectáculo de Crónica, donde señalaron, además, que la investigación vincula directamente a Migueles con Elías Piccirillo, el ex de Jesica Cirio.

Ambos habrían formado parte de un grupo que cobraba retornos de entre el 10% y el 15% para habilitar importaciones.

"Wanda se cansó y dijo 'hasta acá llegué'", aseguró Fernando Piaggio, quien relacionó la ruptura con la causa que involucra al empresario. Esto ocurre en un buen momento laboral para la mediática, que actualmente se encuentra filmando su primera película.

Luego, Lío Pecoraro sumó: "Migueles hacía de nexo entre los empresarios que necesitaban importar cierta mercadería para mantener sus negocios en marcha y los funcionarios públicos que controlaban el proceso".

Esta situación judicial habría sido el quiebre definitivo para Wanda. En ese contexto, al opinar sobre si la separación será definitiva, Lucía Miranda expresó: "¿Cómo no voy a creer esta separación si yo no estaría con una persona así? La verdad, la desacreditan en el mejor momento de Wanda".