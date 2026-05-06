La venganza de Wanda Nara con la venta de "La casa de los sueños": "El que ríe último..."

"La casa de los sueños" es quizás el bien más preciado que se disputan Wanda Nara y Mauro Icardi, más que por su valor real, por lo que significa a nivel sentimental. Lo que una vez fue producto de su amor, ahora les genera resentimiento, rencor, y venganza. Por ello, cuando el futbolista se instaló con la China Suárez, provocó un odio sin fin en la conductora de "MasterChef". Su revancha fue brutal, con un embargo de la propiedad como parte de la estrategia en el juicio por manuntención de las hijas de ambos. Todo terminó con la venta de la casa, ahora de las pesadillas, y un mensaje corto pero cargado de significado de pare de Nara.

La mañana del miércoles arrancó con una bomba silenciosa. Wanda Nara subió a sus historias de Instagram un fondo negro, letras blancas y una frase que encendió todas las alarmas: "El que ríe último come mejor". Sus seguidores, entrenados en decodificar cada uno de sus movimientos, no tardaron en asociar el texto con Mauro Icardi y la China Suárez. Pero había un dato de fondo que nadie mencionaba todavía.

Horas antes, se conoció la noticia que sacudió el mundo del espectáculo: Icardi vendió la mansión de Nordelta. Sí, esa misma propiedad que Wanda señaló durante su relación como "la casa de los sueños". El lugar donde planeaba el futuro familiar cuando el futbolista dejara Turquía.

Finalmente, nunca pasó. En enero de 2025, mientras él se recuperaba de una lesión en la rodilla, Icardi compró la mansión. Y se instaló con la China Suárez. Wanda lo sintió como una puñalada. "Lo hizo porque sabía que era la casa de mis sueños", reconoció en aquel momento.

Pero la historia no quedó solo en lo simbólico. Porque los problemas económicos saltaron rápido. El futbolista se atrasó con la cuota alimentaria y la propiedad terminó embargada. La abogada Ana Rosenfeld lo confirmó hace semanas. El monto del embargo: 232.443 dólares más 100.000 dólares de intereses. Wanda, lejos de conformarse, pidió una ampliación. Quiere que el número llegue a 600.000 dólares más intereses. La jueza definirá.

El martes, la periodista Yanina Latorre soltó la primicia en El Observador: "¡Vendió la casa de los sueños! ¡Ya la vendió!". El panel no salía de su asombro. "¡Qué poco le duró!", exclamó alguien. Latorre remató: "Rarísimo. ¿Para qué puso 6 millones? Es malísimo". El comprador, un vecino del mismo barrio privado. Una operación rápida, casi sospechosa. Seis millones de dólares que entraron y salieron como un fantasma.

¿Y ahora, qué sigue? Porque Icardi no planea alejarse del barrio. Según la misma Latorre, el delantero ya mira otra propiedad. Cerca de la casa que Wanda compró después de la separación. Las interpretaciones se dividen: para algunos, una nueva provocación al límite de lo enfermizo. Para otros, la necesidad de estar cerca de sus hijas. En el estudio radial respondieron con bronca y risas: "¡Oh, qué pesado!", "¡Ya está!".

Paralelamente, el presente deportivo de Icardi se complica. Su contrato con Galatasaray termina el 30 de junio. El club turco quiere retenerlo, pero con una rebaja fuerte de sueldo. El nombre del jugador también sonó en el Amedspor, un equipo recién ascendido a la Süper Lig. Pero el salario de Icardi, cerca de 12 millones de dólares por temporada, espanta a cualquier pretendiente. Difícil cuadrar ese número en el fútbol turco de hoy.

La famosa "Casa de los sueños" de Wanda Nara, que fue vendida por Mauro Icardi.

Mientras tanto, Wanda sigue con su estrategia. Publica, borra, insinúa. Nunca confirma del todo. Este mensaje del "que ríe último" puede ser una declaración de guerra, un adelanto de un nuevo negocio o simplemente una frase para calentar el agua. Con ella, nunca se sabe. Pero sí parece claro: Icardi vendió. Ella festeja. O al menos, lo aparenta.

Detrás del escándalo y los chimentos, esta historia muestra algo más estructural. Las disputas entre Wanda Nara y Mauro Icardi dejaron de ser un simple problema de pareja para convertirse en un expediente judicial atado a millones de dólares y propiedades de lujo. La casa de los sueños, símbolo de un proyecto familiar roto, terminó siendo un ariete legal. Icardi la compró para herir. Wanda usó el embargo para asfixiar. Y el remate final, la venta apresurada a un vecino, huele a liquidación por necesidad o por presión.

Lo interesante: ninguno de los dos pierde del todo. Icardi recuperó liquidez en un momento donde su carrera futbolística entra en un terreno pantanoso. Wanda, por su parte, cosecha otra victoria simbólica que alimenta su imagen de mujer que no se deja pisotear. "El que ríe último come mejor", escribió. Pero en esta guerra, nadie come tranquilo.

La nueva propiedad que Icardi quiere comprar cerca de ella muestra que el conflicto no terminó. Solo cambió de dirección. Mientras tanto, los dos siguen facturando en base al morbo, a las indirectas y a la novela que ellos mismos alimentan. El público mira, opina y consume. Y ellos, aunque se odien, lo saben. Por eso la función continúa.