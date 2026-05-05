La fuerte reacción de Thelma Fardín tras confirmarse la condena a Juan Darthés: "Ganamos otra vez..."

Thelma Fardin sacudió las redes sociales con un emotivo posteo tras conocerse que la Justicia dejó firme la condena de seis años de prisión para Juan Darthés. La noticia generó un impacto total en el ámbito de la cultura, consolidando un proceso que llevó años de persistencia y valentía por parte de la actriz. La sentencia marca un precedente histórico en la lucha contra la impunidad en casos de violencia sexual dentro del mundo del espectáculo nacional.

El contexto de este conflicto se remonta a 2018, cuando Fardin denunció públicamente al actor por un hecho ocurrido en 2009 durante una gira teatral en Nicaragua. Tras un largo recorrido por tribunales internacionales y el refugio del actor en Brasil, la justicia brasileña finalmente dictó la condena de seis años de cárcel por estupro, cerrando un capítulo de casi una década de búsqueda de reparación. Este fallo judicial fue recibido como un bálsamo por las organizaciones de derechos humanos y el colectivo de actrices que acompañaron a la denunciante desde el primer día.

La parte más explosiva de la jornada llegó con el extenso agradecimiento que la artista publicó en su cuenta de Instagram. "Ganamos otra vez. Con todo mi corazón quiero agradecerle a cada persona que me apoyo en este proceso", comenzó diciendo la actriz, quien también destacó el rol de sus abogados Martín Arias Duval y Carla Andrade Junqueira. En un mensaje cargado de sororidad, mencionó a sus compañeras de lucha: "A Calu, Anita y Nati por la valentía".

La sensibilidad del posteo aumentó cuando Thelma se refirió al lazo con otras víctimas y con su círculo íntimo. "A todas las personas que me escriben, me cuentan sus historias y me cruzan en la calle y se les pianta una lagrima, nos fuimos curando entre todas", expresó emocionada. También dedicó palabras especiales a su madre, asegurando que es "hija de sus batallas", y a su pareja: "A Nico, por enseñarme que el traje de guerrera puede descansar. Gracias".

La emotiva reacción de Thelma Fardín tras confirmarse la condena a Juan Darthés. (Foto: Instagram).

El arrollador nivel de apoyo que recibió la actriz vuelve a demostrar que su caso cambió para siempre la percepción social sobre el abuso. Lo sucedido deja un precedente sobre la importancia de denunciar y el poder de la resiliencia colectiva frente a estructuras de poder históricas. El fenómeno de este fallo judicial apenas comienza a resonar en la región, marcando una nueva etapa de esperanza para quienes buscan justicia en situaciones similares.