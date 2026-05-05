El sugestivo mensaje de Pampita que confirmaría que Martín Pepa la engañó antes de la separación: "Se mandó una..."

La separación de Carolina "Pampita" Ardohain y Martín Pepa continúa siendo un misterio para la farándula argentina. Hasta el momento, no hubo un gran anuncio por parte de alguno de los protagonistas, sino solamente un dato que salió desde el entorno de la modelo. Ahora, salió a la luz un mensaje que confirmaría que el empresario engañó a la famosa y por eso cortaron la relación.

Desde el minuto uno, la información sobre la ruptura provino de Yanina Latorre, quien se jactó de ser la única que tiene data de primera mano sobre el fin de este noviazgo que tiene a todo el mundo desconcertado.

Pampita se habría separado de Martín Pepa por causa de una infidelidad.

"Finalmente, logré la confirmación de Pampita. No entiendo por qué no le responde a nadie, está mudísima. Yo creo que por ahí tiene la esperanza de arreglarse o de volver porque realmente estaba muy enamorada", introdujo la conductora en su ciclo "Sálvese quien pueda" (América TV).

Y continuó: "Una persona habló con ella y Pampita le confirmó que estaba muy triste y se había ido a ahogar penas, pasando unos días lindos en Miami y después en Nueva York, donde está con amigas".

"Tengo otra persona que habló con Pampita y estoy en condiciones de decir que ella está muy triste porque lo habría agarrado en algo a Martín Pepa", reveló Yanina Latorre. "No sé qué será algo. No sé si es un engaño, puede ser una mentira o que omitió contarle algo", agregó la exangelita. Y detalló qué decía el mensaje en cuestión de la ex de Benjamín Vicuña: "Se mandó una y estoy muy triste".