Sabrina Rojas y José Chatruc mostraron la intimidad de su escapada romántica en Brasil: las fotos

Después de semanas en las que hablaban de una simple amistad y elegían mantener un perfil bajo, Sabrina Rojas y José Chatruc dejaron de ocultarse y viven su romance a full. En los últimos días trascendieron imágenes que demostraban que habían viajado juntos a Brasil. Ahora, la modelo fue un paso más allá y mostró la intimidad de la escapada.

De vuelta en el país, la expareja de Luciano Castro decidió dejar registro del viaje en su cuenta de Instagram. Allí publicó un carrusel con fotos y videos de los días de playa y paseos que realizó con el exfutbolista, siempre con una energía distendida y con mucha complicidad. A su vez, mostró algunos sabores locales, sus looks y actividades al aire libre.

Sabrina Rojas compartió la intimidad de su escapada romántica con José Chatruc. (Foto: Instagram/ @rojasasi).

"Amor en Brasil", escribió con emojis de corazón en la publicación, una frase que dejó entrever el momento sentimental que atraviesa. Además, la presencia repetida de Chatruc en las postales terminó de afianzar la idea de una relación ya consolidada.

El contenido no pasó desapercibido y en pocos minutos se llenó de comentarios de los usuarios. "Lindos", "Son los más", "Potros", "Feliz por ustedes", "Se merecen lo mejor" y "Qué lindo verlos felices" fueron algunos de los mensajes más repetidos, con los que sus seguidores celebraron la etapa que atraviesan los mediáticos.

Las fotos del viaje de Sabrina Rojas y José Chatruc

La escapada romántica de Sabrina Rojas y José Chatruc. (Foto: Instagram/ @rojassasi).

La escapada romántica de Sabrina Rojas y José Chatruc. (Foto: Instagram/ @rojassasi).

La escapada romántica de Sabrina Rojas y José Chatruc. (Foto: Instagram/ @rojassasi).