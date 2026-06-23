Oriana Sabatini habló por primera vez de las críticas que recibió tras publicar su primera novela: "Sabía que me iban a matar..."

Hace unos meses, Oriana Sabatini dio un paso importante y distinto a lo que venía haciendo en su carrera: publicó su primera novela, titulada "Podría quedarme acá", y la presentó en la 50° edición de la Feria Internacional del Libro. La actriz, cantante, modelo y ahora escritora recibió tantos elogios como críticas por la publicación de su libro. Precisamente, de estas últimas habló por primera vez.

En un nuevo episodio de "Entre libros" (Blender), Oriana conversó con Gonzalo Heredia, conductor del ciclo sobre literatura, sobre los cuestionamientos y comentarios negativos que le llegaron por causa de su novela.

"Podría quedarme acá", la primera novela de Oriana Sabatini.

"Es un rubro al cual no había pisado nunca. Y decía: '¿Cómo me irán a recibir?'. Entiendo todo el prejuicio que viene conmigo, de mi apellido, de quién soy, del marido y padre (Paulo Dybala) de mi hija (Gia) que tengo", comenzó diciendo Sabatini, con tono comprensivo.

Y expresó a corazón abierto: "Yo sabía que me iban a matar sin haberla leído. Ese era mi miedo más grande, que por ahí no me iban a dar ni siquiera la chance de decir: 'Che, por ahí esta novela está mal, es mala, o sea, no me gusta'. Pero por lo menos la leían". "Uno pone mucho como escritor, al menos yo pongo mucho de mí misma en la escritura, en la historia", agregó.

Aun así, la hija de Catherine Fulop y Ova Sabatini destacó la buena recepción por parte de otros escritores o personalidades provenientes del mundo literario: "Yo le tenía mucho miedo a que digan: 'Uh, van a pensar esta pendejita, otra que quiere hacer, no sé, escribir un libro porque puede'. Pero me re sorprendió cómo mis colegas, ahora colegas, de repente... No me da la cara para decirles colegas porque yo siento que no, pero la gente del rubro literario, lo bien que me recibió".

"Listo, me dieron la oportunidad. No quiero que les guste la novela, quiero que la lean. Y que si tienen una crítica, la quiero escuchar. Pero sí, es muy generoso el rubro literario", cerró Oriana Sabatini, agradecida por el apoyo para crecer en su pasión por la escritura.