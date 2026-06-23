El confuso comentario de Alexis Mac Allister sobre Ailén Cova que hizo recordar su relación con Cami Mayan: "Es especial..."

La victoria de la Selección Argentina ante Austria derivó en la clasificación del conjunto de Lionel Scaloni a los dieciseisavos de final del Mundial 2026. El festejo no solo tuvo como protagonista a Lionel Messi, autor de todos los goles argentinos en lo que va de la competencia, sino a otros futbolistas como Alexis Mac Allister, quien habló de su familia y desató una inesperada confusión entre los usuarios de las redes sociales.

Luego del triunfo argentino en Dallas, el mediocampista fue entrevistado por Sofi Martínez, quien le preguntó al jugador de fútbol si este Mundial tenía un significado especial por ser el primero siendo papá, dada la cercanía con el Día del Padre.

La frase de Alexis Mac Allister que hizo pensar a todos en Cami Mayan.

"Sí, obviamente es especial. Es el primero. Si bien mi mujer dice que son dos porque Alaia ya estaba en la panza en el anterior, pero para mí es el primero", respondió Mac Allister.

La declaración generó desconcierto no solo en la periodista, sino en varios usuarios que interpretaron que el futbolista estaba hablando del Mundial de Qatar 2022, lo que abrió interrogantes sobre la cronología de su relación con Ailén Cova y el nacimiento de su hija Alaia, ya que para entonces todavía seguía de novio con Cami Mayan y Cova era su amiga.

"¿Cómo que en el anterior Mundial la nena de Mac Allister ya estaba en la panza?", fue uno de los comentarios que hizo un internauta y circuló en la red social de X (antes Twitter)

En medio de la confusión, la influencer Marcia Frisciotti, más conocida como Pochi de Gossipeame, compartió su interpretación de lo que quiso decir Alexis Mac Allister. Según detalló, el deportista no se refería al Mundial anterior, sino al Día del Padre pasado. Es decir, que Ailén Cova ya consideraba que él era padre porque Alaia estaba en camino, aunque todavía no había nacido.