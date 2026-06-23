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Argentina volvió a entrenarse y Scaloni ya piensa en un once alternativo ante Jordania

La Selección Argentina volvió a entrenarse en Kansas luego del triunfo sobre Austria y la clasificación asegurada como líder del Grupo J en el Mundial 2026.

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 La Selección Argentina regresó este martes a los entrenamientos después de la victoria por 2-0 sobre Austria y con la tranquilidad de haber asegurado tanto la clasificación a los 16avos de final del Mundial 2026 como el primer puesto del Grupo J. 

Con el primer objetivo cumplido, todo indica que el último partido con Jordania servirá para darles rodaje a varios futbolistas que vienen siendo suplentes.

Los futbolistas que no jugaron o sumaron pocos minutos realizaron ejercicios físicos y con pelota en el campo bajo las órdenes del cuerpo técnico. Entre ellos estuvieron Julián Álvarez, Nicolás González, Leandro Paredes, Nicolás Tagliafico y Nicolás Otamendi, varios de los nombres que aparecen con grandes chances de meterse en el once.

Los que fueron titulares frente a Austria, en cambio, realizaron tareas regenerativas en el gimnasio. Con el pasar de los días, Lionel Scaloni definirá si tanto Lionel Messi como el Dibu Martínez irán desde el arranque.

El probable once de Argentina ante Jordania: Emiliano Martínez o Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Marcos Senesi, Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Valentín Barco o Gio Lo Celso; Lionel Messi o Nicolás Paz, Julián Álvarez y Nico González.

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