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Daniel Bertoni elogió a Lionel Messi y aseguró que Argentina tiene "hambre de gloria" en el Mundial 2026

Daniel Bertoni destacó el nivel de Lionel Messi, elogió a la Selección Argentina de Scaloni en el Mundial 2026 y habló sobre el difícil momento del retiro.

Juan Riera
Juan Riera
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Daniel Bertoni destacó el gran presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni en el Mundial 2026 y elogió el nivel de Lionel Messi, a quien calificó como determinante para el éxito albiceleste.

En diálogo con Nelson Castro en el programa Vamos Rivadavia, por Radio Rivadavia, el ex delantero aseguró que ve a una Argentina sólida, competitiva y preparada para volver a luchar por el título mundial.

"Veo un equipo con hambre de gloria, bien armado. Messi está en un nivel extraordinario: aparece y todo lo que toca es gol", afirmó Bertoni, una de las figuras de la Selección campeona del mundo en 1978.

Bertoni destacó la influencia de Messi en el arranque de Argentina

El ex jugador de Independiente de Avellaneda y Fiorentina remarcó la importancia del capitán argentino en los primeros compromisos de la Albiceleste durante la Copa del Mundo.

"Ante Argelia apareció tres veces y marcó goles. Anoche Argelia ganó y eso marca que es un buen equipo. Austria estuvo a la altura y fue muy duro, pero Argentina lo superó", analizó.

Messi fue una de las grandes figuras en las victorias argentinas durante el inicio del torneo y continúa siendo el eje futbolístico del equipo de Scaloni.

Bartoni: "El fútbol actual perdió magia, pero Messi la conserva"


"Todo ha cambiado. El fútbol hoy es muy físico, muy rápido, se perdió la magia, pero Messi la tiene", expresó.

Además, mencionó a otras figuras internacionales que considera capaces de aportar talento diferencial dentro del fútbol moderno. "Mbappé también, Olise, Harry Kane... son jugadores que da gusto verlos jugar", señaló.

La dura confesión de Bertoni sobre su retiro

Más allá del análisis futbolístico, el campeón del mundo reveló el difícil momento que atravesó cuando dejó la actividad profesional.

"El retiro es muy difícil. Yo me retiré a los 33 años, me hicieron retirar, bah... pero entré en un pozo profundo y necesité terapia. Salí adelante, me ayudó mi familia, por suerte salí adelante", recordó.

A partir de esa experiencia, reflexionó sobre el futuro de Messi cuando llegue el momento de abandonar el fútbol profesional.

"Espero que Messi sepa manejarse porque vienen cosas difíciles a cierta edad: viene la pérdida de los padres, cosas que no son fáciles", sostuvo.

Bertoni destacó la historia de la Selección argentina

Por último, el ex delantero valoró el prestigio internacional de Argentina y lo vinculó con la calidad de los futbolistas que marcaron distintas generaciones.

"Gracias a los grandes jugadores que tuvimos, Sívori, Di Stéfano, Kempes, Messi y Maradona, somos una de las selecciones más queridas del mundo", concluyó.

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