Shakira vuelve a hacer historia: "Dai Dai" rompió una impactante barrera de reproducciones a nivel mundial

Mientras continúa recorriendo el mundo con su exitosa gira "Las Mujeres Ya No Lloran", Shakira suma un nuevo motivo para celebrar. La cantante colombiana volvió a ubicarse en el centro de la escena musical internacional gracias al enorme impacto de "Dai Dai", la canción oficial del Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá.

A poco más de un mes de su lanzamiento, el tema ya se convirtió en uno de los fenómenos musicales del año y continúa acumulando reproducciones a una velocidad sorprendente en las principales plataformas digitales.

El himno del Mundial que conquistó al público

Con "Dai Dai", la artista colombiana volvió a vincular su nombre al universo de las Copas del Mundo, una relación que ya había alcanzado dimensiones históricas con "Waka Waka (This Time for Africa)" durante el Mundial de Sudáfrica 2010.

La nueva canción recupera varios de los elementos que caracterizan los grandes éxitos de la artista: ritmos contagiosos, una propuesta visual colorida, referencias al fútbol y una energía positiva que conecta rápidamente con públicos de distintas generaciones.

En esta oportunidad, la colombiana comparte el proyecto con el artista Burna Boy, mientras que la composición también contó con la participación de Ed Sheeran, una combinación que ayudó a potenciar el alcance global del lanzamiento.

Más de 200 millones de visualizaciones en tiempo récord

El crecimiento de "Dai Dai" quedó reflejado en una cifra impactante.

La canción ya superó los 200 millones de visualizaciones en YouTube, un número que Shakira celebró recientemente a través de sus redes sociales y que confirma la enorme repercusión que tuvo el videoclip desde su estreno.

El registro adquiere todavía más relevancia si se tiene en cuenta el corto tiempo transcurrido desde su lanzamiento, ubicando al tema entre los contenidos musicales más consumidos del momento.

Shakira hace historia con "Dai Dai"

Spotify también acompaña el fenómeno

El éxito no se limita a YouTube.

En Spotify, una de las plataformas de streaming más utilizadas del planeta, "Dai Dai" ya superó los 80 millones de reproducciones, manteniendo una tendencia de crecimiento constante que refuerza el impacto internacional de la canción.

Estos números vuelven a demostrar la capacidad de Shakira para mantenerse vigente y liderar rankings globales incluso después de más de tres décadas de carrera.

Un presente que confirma su reinado mundial

La artista atraviesa uno de los momentos más exitosos de los últimos años.

Su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" registra una enorme convocatoria en cada ciudad que visita y reúne a miles de fanáticos que acompañan un recorrido por los grandes clásicos de su carrera y sus lanzamientos más recientes.

Las multitudinarias imágenes registradas en ciudades como Ciudad de México y Río de Janeiro, donde cientos de miles de personas siguieron sus presentaciones, reflejan la dimensión del fenómeno que sigue generando alrededor del mundo.

La histórica relación entre Shakira y los Mundiales

Aunque para muchos su vínculo con el fútbol comenzó con "Waka Waka", la relación de Shakira con las Copas del Mundo tiene una historia más extensa.

La cantante ya había participado de un Mundial en Alemania 2006, cuando interpretó el exitoso "Hips Don't Lie" en el marco de las celebraciones vinculadas al torneo.

Dos décadas después, vuelve a ocupar un lugar central en la máxima cita del fútbol internacional con una canción que ya se perfila como una de las más exitosas de toda su carrera.

Un éxito que no encuentra techo

Con más de 200 millones de visualizaciones en YouTube, decenas de millones de reproducciones en plataformas digitales y una gira mundial que continúa agotando entradas, Shakira demuestra que sigue siendo una de las artistas más influyentes del planeta.

El fenómeno de "Dai Dai" no solo acompaña la pasión por el Mundial 2026, sino que confirma que la colombiana atraviesa un momento excepcional, capaz de transformar cada lanzamiento en un acontecimiento global.



