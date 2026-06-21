Skay Beilinson homenajeó al Indio Solari en su primer show tras su muerte y emocionó a miles de fanáticos

A poco más de dos semanas de la muerte de Indio Solari, la emoción sigue presente entre los seguidores del rock nacional. Este fin de semana, fue Skay Beilinson quien protagonizó uno de los homenajes más conmovedores al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota durante su primer concierto tras la partida de su excompañero.

La escena tuvo lugar en el Complejo República de Venezuela de la ciudad bonaerense de Bolívar, donde Skay se presentó junto a Los Fakires ante una multitud que esperaba una noche cargada de significado. El show marcó su primer reencuentro con el público luego de conocerse la noticia del fallecimiento del Indio.

Skay homenajeó al Indio Solari durante su primer show tras su fallecimiento

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando sonaron los acordes de "Todo un palo", uno de los clásicos más recordados de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Antes de comenzar la interpretación, Skay dedicó la canción a la memoria de su histórico compañero, provocando una inmediata ovación de los presentes. Según registraron distintos videos compartidos por los asistentes, el guitarrista recordó al Indio con palabras cargadas de afecto y emoción.

Las imágenes del homenaje rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde miles de fanáticos expresaron su conmoción. Muchos destacaron el valor simbólico del gesto, teniendo en cuenta la compleja relación que ambos mantuvieron durante los últimos años tras la separación de Los Redondos en 2001.

"Todo un palo" emocionó al público en un sentido tributo al Indio

No fue la primera vez que Skay se refirió públicamente a la muerte del cantante. Horas después de conocerse la noticia, el músico había compartido una sentida despedida en sus redes sociales. "Te llevo en cada recuerdo, en cada canción de ayer. Con un inmenso dolor. Buen viaje, mi querido amigo, hasta siempre", escribió entonces, acompañando el mensaje con la suspensión momentánea de sus actividades artísticas.

""A la memoria de un amigo y para todos ustedes, muchas gracias" palabras de Skay recién en Bolivar previo a Todo un palo.



Video de Vivi Abalos pic.twitter.com/9CiCZ2bgln — losredondos.enfotos (@losredo_enfotos) June 21, 2026

La historia compartida entre Skay e Indio Solari forma parte de uno de los capítulos más importantes del rock argentino. Juntos construyeron una obra que trascendió generaciones y convirtió a Los Redondos en un fenómeno cultural único. Por eso, el homenaje en Bolívar tuvo un significado especial para miles de seguidores que vieron en ese gesto una muestra de respeto, cariño y reconocimiento hacia una amistad marcada por la música.

Con la interpretación de "Todo un palo", Skay volvió a poner en el centro de la escena el legado de quien fue su compañero durante décadas. Un momento simple, pero profundamente emotivo, que dejó una de las imágenes más recordadas desde la partida del Indio Solari.



