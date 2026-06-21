Abel Pintos cerró los festejos por el Día de la Bandera ante más de 350 mil personas en Rosario
El cantante fue el encargado de poner el broche de oro a una jornada histórica en el Parque Nacional de la Bandera. Además, participó de actividades vinculadas a la educación y el cuidado del medioambiente, y recibió reconocimientos por su vínculo con la ciudad.
Rosario vivió una jornada inolvidable en el marco de los festejos por el Día de la Bandera. Más de 350.000 personas se congregaron en el Parque Nacional de la Bandera para disfrutar del concierto gratuito de Abel Pintos, quien tuvo a su cargo el cierre de una celebración que reunió a familias, vecinos y visitantes de distintos puntos del país.
Durante más de dos horas, el artista recorrió gran parte de su repertorio en un espectáculo cargado de emoción y acompañado por una multitud que cantó cada una de sus canciones. El momento más conmovedor de la noche llegó sobre el final, cuando interpretó "Aurora" junto al maestro Walter Ríos en bandoneón. La escena estuvo acompañada por una impactante puesta lumínica sobre el Monumento Nacional a la Bandera, generando una de las postales más emocionantes de la jornada.
La visita de Abel Pintos a Rosario incluyó además una intensa agenda de actividades. El viernes participó de la plantación del árbol número un millón de la campaña "Por una América Latina más verde", impulsada por John Deere Argentina, iniciativa de la que es embajador. La actividad se realizó en el Bosque Alta en el Cielo, ubicado al pie del Monumento a la Bandera.
Ese mismo día también estuvo presente en el tradicional acto de Promesa de Lealtad a la Bandera, donde miles de estudiantes de distintas escuelas del país participaron de una ceremonia cargada de simbolismo.
Con una convocatoria multitudinaria y un cierre cargado de emoción, Abel Pintos volvió a demostrar su capacidad para conectar con el público y fue protagonista de una de las celebraciones más importantes que vivió Rosario en los últimos años.