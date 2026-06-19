Lauta relanza el fenómeno "Puñaladas" junto a Reik y Manuel Turizo en una colaboración internacional

Lauta vuelve a apostar fuerte con una nueva versión de la canción que marcó un antes y un después en su carrera. Luego de conquistar los rankings de reproducción y convertirse en uno de los mayores éxitos de la música en español durante 2026, "Puñaladas" presenta su esperado remix junto a Amigo de Artistas, Reik y Manuel Turizo.

La nueva versión amplía el alcance internacional de una canción que ya había logrado cifras extraordinarias desde su lanzamiento original. Con más de 63 millones de reproducciones en Spotify y más de 35 millones de visualizaciones en YouTube, "Puñaladas" se consolidó como uno de los fenómenos musicales más importantes del año, liderando durante semanas el Top 50 de Spotify Argentina y expandiendo su impacto a distintos países de la región.

Lauta presenta "Puñaladas Remix" junto a Reik, Manuel Turizo y Amigo de Artistas

Para esta nueva etapa, Lauta suma a dos nombres de peso dentro de la escena latina. Por un lado, Reik, una de las bandas pop más exitosas de habla hispana, con una trayectoria que supera las dos décadas y un repertorio repleto de éxitos que marcaron a varias generaciones. Por el otro, Manuel Turizo, una de las figuras más influyentes de la música urbana actual, responsable de hits globales que acumulan miles de millones de reproducciones.

El fenómeno de "Puñaladas" trascendió rápidamente las fronteras argentinas. Además de alcanzar el número uno en Argentina y Uruguay, la canción ingresó en los rankings de Paraguay, Perú, Colombia, Bolivia y España, obteniendo certificaciones de Oro en Argentina y Doble Platino en Uruguay.

El lanzamiento llega en un momento de pleno crecimiento para Lauta. En los últimos meses, el artista también logró destacarse con canciones como "Más Linda Que Ayer", "You Are Re Hermosa" y "Salí a Robarte Corazones", consolidando una propuesta que conecta con millones de oyentes en toda Latinoamérica.

A la par de sus lanzamientos, el cantante continúa expandiendo su presencia internacional con una gira que incluye presentaciones en España, Perú, Chile, Bolivia y Uruguay. Además, se prepara para uno de los desafíos más importantes de su carrera: su primer show en Niceto Club, programado para el próximo 3 de septiembre.

Con "Puñaladas Remix", Lauta transforma uno de los mayores éxitos del año en un acontecimiento de alcance continental. La unión con Reik, Manuel Turizo y Amigo de Artistas no solo potencia el recorrido de la canción, sino que confirma el gran momento artístico de una de las nuevas figuras con mayor proyección dentro de la música latina.