Q'Lokura hizo historia en su décimo Movistar Arena con Ángela Leiva, Axel, Eugenia Quevedo y más artistas invitados

El miércoles 17 de junio, Q'Lokura volvió a escribir una nueva página en su historia. Ante un Movistar Arena repleto, Nicolás Sattler y Facundo "El Chino" Herrera celebraron su décima presentación en el estadio porteño con un show que superó las tres horas de duración y reunió todos los ingredientes de una gran fiesta popular: emoción, baile, invitados especiales y una conexión absoluta con el público.

Más de 15 mil personas acompañaron a Q'Lokura en una noche histórica / P.h: Cecilia Bello

Desde mucho antes del comienzo, el clima ya era especial. Miles de fanáticos llegaron al Arena con camisetas, banderas y la expectativa de vivir una noche diferente. Y Q'Lokura no tardó en responder a esa ilusión.

La apertura llegó con una seguidilla demoledora integrada por "Session #3", "El de la mala suerte", "Si no es muy tarde", "No se va", "El trato", "Ex de verdad", "En privado", "Te pido de rodillas", "Qué ironía" y "Parrandero". Desde las primeras canciones quedó claro que el público no había ido solamente a escuchar: había ido a cantar, saltar y bailar durante toda la noche.

Con más de tres horas de música, invitados de lujo y un público que no dejó de cantar y bailar / P.h: Cecilia Bello

Uno de los primeros momentos destacados llegó junto a Eugenia Quevedo. La cantante se sumó para interpretar "Cómo lo hizo" y luego el estadio explotó con sus versiones de "Shallow" y "Amigos", generando una de las primeras grandes ovaciones de la noche.

Keso Pavón también tuvo una participación especial al compartir "Lo dejaría todo" y "Y ahora te vas", dos canciones que encendieron miles de celulares y fueron acompañadas de principio a fin por el público.

Keso Pavón se sumó a la celebración del décimo Movistar Arena con una participación ovacionada por el público / P.h: Cecilia Bello

Luego fue el turno de Olivia Wald, quien se sumó en "En la cara", aportando otro matiz a un espectáculo que no dejó de sumar sorpresas.

Olivia Wald aportó su impronta a una noche cargada de sorpresas y colaboraciones especiales / P.h: Cecilia Bello

La intensidad continuó con clásicos como "Por mil noches", "Pero me acuerdo de ti", "Qué hacer para verte", "Un siglo sin ti" y "Noche con arte", antes de recibir a Axel. El reconocido cantante compartió escenario con la banda para interpretar "Aire" y "Te voy a amar", en un cruce artístico que fue celebrado por los presentes.

Axel compartió escenario con Nicolás Sattler y Facundo Herrera / P.h: Cecilia Bello

Más adelante llegó el turno de Los Caligaris, que aportaron toda su energía festiva en "Quereme así" y "Nadie es perfecto". El Movistar Arena se transformó entonces en una enorme pista de baile donde el cuarteto y la fiesta se fusionaron en una misma celebración.

La noche siguió con "For Fun", "Cicatrices", "Pensamientos" y "Tu foto", antes de la aparición de Lauta para compartir "Puñaladas".

Lauta aportó su talento a la fiesta de Q'Lokura con una potente versión de "Puñaladas" / P.h: Cecilia Bello

La fiesta continuó con Ángela Leiva, que hizo estallar la ovación del público con "Ahora", "Amor de mierda" y el exitoso "Yo era". La artista fue una de las invitadas más celebradas de la noche y protagonizó uno de los momentos más emotivos del show.

Luego llegó Luciano Creiner para interpretar "Te entiendo". Entre invitado e invitado, la banda mantuvo el ritmo con canciones como "Me duele tu nombre", "Tattoo", "Te amo", "Corazón partío", "Piensa en mí" y "Qué onda perdida".

Promediando la noche apareció De Party para interpretar "Si un día vuelves", "No es cierto", "1/2" y "Calumnia", mientras que Thian se sumó en "Te perdí".

Uno de los puntos más explosivos del show llegó con la aparición de Damián Córdoba. El referente del cuarteto subió al escenario para interpretar "Qué tal", "Te pido que la dejes", "Fuiste cobarde" y "Hagamos el amor".

La celebración continuó con Alejandro Ceberio, quien participó en "Tres", "Mi cama" y "Como tú". Más tarde llegó uno de los momentos más especiales para Facundo Herrera con la presencia de Los Herrera, el proyecto integrado por sus hermanos Fede y Fran. Juntos interpretaron "Quién te dijo" y "Cuidado que te supero", en un encuentro familiar que despertó una enorme ovación.

Fede y Fran Herrera, integrantes de Los Herrera y hermanos de "El Chino" / P.h: Cecilia Bello

Cuando la noche parecía acercarse a su final, llegó el último invitado especial. Migrantes subió al escenario para compartir "De eso se trata el amor" y "La más amada del país", aportando un cierre perfecto al desfile de artistas que acompañaron esta celebración histórica.

Migrantes fue el encargado de cerrar el desfile de invitados en una noche inolvidable / P.h: Cecilia Bello

Como si la celebración no fuera suficiente, Nicolás Sattler y Facundo "El Chino" Herrera aprovecharon la noche para dar una noticia que desató la euforia de los presentes.

Desde el escenario anunciaron que a fin de año Q'Lokura dará un nuevo paso en su carrera con un show en un estadio, aunque por el momento no revelaron ni la fecha ni el recinto elegido. El anuncio fue recibido con una ovación inmediata y dejó a sus seguidores expectantes ante lo que promete ser uno de los desafíos más importantes en la historia del grupo.

El Movistar Arena se convirtió en una gran fiesta cuartetera / P.h: Cecilia Bello

Con más de tres horas de música ininterrumpida, una producción a la altura de la ocasión, una lista de invitados estelar y el anuncio de un futuro show en estadio, Q'Lokura volvió a demostrar por qué es uno de los fenómenos más importantes de la música popular argentina. El décimo Movistar Arena no fue simplemente otro recital: fue la celebración de un camino recorrido y, al mismo tiempo, el anticipo de un nuevo capítulo que promete ser todavía más grande.