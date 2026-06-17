La música de Lali también puede salvar vidas: "Disciplina" tiene el ritmo ideal para hacer RCP

A poco más de una semana de los históricos shows de Lali Espósito en el estadio River Plate, una iniciativa de concientización llamó la atención de miles de fanáticos y se volvió viral en redes sociales. La protagonista fue la canción "Disciplina", uno de los mayores éxitos de la artista, que según especialistas posee el ritmo ideal para realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

La acción fue impulsada por la Fundación Sé El Cambio, organización dedicada a la formación en socorrismo urbano y emergencias, que aprovechó la convocatoria de los recitales para acercar información y enseñar técnicas básicas de reanimación a los asistentes.

La música de Lali fue protagonista de una original iniciativa para difundir conocimientos de reanimación cardiopulmonar

"Si Lali te dijese: 'Animate a aprender RCP y salvar vidas'. ¿Lo harías?", planteó una de las voluntarias en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales. Luego explicó el motivo de la elección de la canción: "Disciplina tiene el ritmo ideal para RCP en una situación de estrés".

La campaña, bajo el lema "Disciplina para salvar una vida", invitó a los fanáticos a practicar compresiones torácicas siguiendo el compás del tema. La razón es sencilla: la canción tiene aproximadamente 120 beats por minuto, una velocidad que coincide con el ritmo recomendado para realizar compresiones efectivas durante una reanimación cardiopulmonar.

Desde la fundación explicaron que mantener una frecuencia constante es uno de los aspectos fundamentales de la maniobra y que asociar ese ritmo a una canción popular puede ayudar a recordarlo en situaciones críticas.

"Ya sabés: la base electropop supermarcada de esta canción no solo te hace bailar, sino que también puede servirte como guía para mantener el ritmo correcto en una emergencia", destacaron desde la organización en sus redes sociales.

La Fundación Sé El Cambio trabaja desde hace más de 15 años con un objetivo claro: que al menos una persona por familia tenga conocimientos básicos de RCP y socorrismo urbano. A través de capacitaciones y prácticas en eventos masivos, buscan promover herramientas que puedan marcar la diferencia entre la vida y la muerte en situaciones de emergencia.

La iniciativa encontró en la música de Lali una forma original de acercar información valiosa a miles de personas. Y aunque "Disciplina" nació para conquistar pistas de baile y escenarios, hoy también se convirtió en una inesperada aliada para aprender una habilidad que puede salvar vidas.