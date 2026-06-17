¡El sueño de la piba! Se cruzó a Tini Stoessel en el debut de Argentina en el Mundial 2026: "Yo ya pagué mi ticket"

El debut de la Selección Argentina en el Mundial 2026 dejó una noche cargada de emociones para los hinchas albicelestes.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni venció 3-0 a Argelia en el arranque del Grupo J, con una actuación estelar de Lionel Messi, que convirtió los tres goles del encuentro e igualó al alemán Miroslav Klose como máximo goleador de la historia de los Mundiales con 16 tantos.

Sin embargo, para una joven argentina que estuvo presente en el estadio de Kansas City, la jornada tuvo un condimento especial que fue más allá de lo futbolístico.

Una sorpresa entre la multitud

Como suele ocurrir en cada presentación de la Selección, familiares, amigos y parejas de los futbolistas dijeron presente en las tribunas para acompañar al plantel en el inicio de una nueva ilusión mundialista.

Entre ellos estuvo Tini Stoessel, quien viajó para apoyar a su pareja, Rodrigo De Paul, uno de los referentes del equipo de Scaloni.

Aunque intentó mantener un perfil bajo durante su paso por el estadio, una fanática logró reconocerla entre la multitud y vivió un momento que jamás olvidará.

"No lo puedo creer"

Todavía emocionada por lo sucedido, la joven contó cómo fue el encuentro con la cantante.

"Chicos, no lo puedo creer. Además de los tres goles de Messi, una foto con Tini. Yo ya pagué mi ticket", expresó con entusiasmo.

La hincha aseguró que la artista intentó pasar desapercibida para evitar llamar la atención.

Cómo logró reconocer a Tini

Según relató, la cantante caminaba de manera discreta y con una apariencia que dificultaba identificarla.

"Salió muy tapada, con el pelo hacia abajo. Nadie la identificó. La corrí y le dije: ‘Tini, yo sé que sos vos', y nos sacamos dos fotos", recordó.

La situación generó una mezcla de nervios, emoción y sorpresa que quedó reflejada en las imágenes que logró obtener.

La foto que casi no sale

La anécdota tuvo incluso un pequeño imprevisto.

La primera fotografía que tomaron no quedó como esperaba, por lo que decidió pedirle a la artista una segunda oportunidad.

"Una me salió borrosa y le dije: ‘Por favor, saquémonos otra'", contó entre risas.

Finalmente, consiguió la imagen que tanto deseaba y pudo inmortalizar el encuentro.

Una noche perfecta para recordar

Con la victoria de Argentina, los tres goles de Messi y el inesperado encuentro con Tini Stoessel, la fanática cerró una jornada soñada en tierras estadounidenses.

"Estoy feliz, noche completa. Triple T, triple goles", resumió, jugando con el apodo de la cantante y el hat-trick del capitán argentino.

Un recuerdo imborrable del Mundial

Los Mundiales suelen regalar historias que trascienden lo que ocurre dentro de la cancha.

Para esta joven, el debut de la Selección Argentina quedará grabado para siempre no solo por el triunfo ante Argelia, sino también por haber cumplido uno de sus sueños como fan.

Entre la euforia de los goles, la pasión por la Albiceleste y una foto inesperada con Tini Stoessel, la fanática encontró una razón más para recordar una noche que difícilmente pueda olvidar.