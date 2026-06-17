"Fueron días complicados": Messi explicó por qué lloró tras su primer gol en la goleada a Argelia

La Selección argentina arrancó el Mundial 2026 con una goleada 3-0 ante Argelia en la fase de grupos, y Lionel Messi fue la figura absoluta: anotó los tres goles de la Albiceleste y alcanzó un nuevo récord en Copas del Mundo. Sin embargo, la imagen que más dio que hablar fue otra: el capitán se emocionó hasta las lágrimas tras convertir su primer tanto y tuvo que secarse el rostro con la camiseta.

Luego del encuentro, Messi explicó el motivo ante la prensa. "Fueron días complicados y la emoción fue por eso. Agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y a toda la delegación", expresó el Diez.

La frase tiene un contexto claro: en su último partido con Inter Miami, el capitán sufrió una lesión que lo dejó al límite del debut mundialista. La incertidumbre de los días previos explicaría la descarga emocional al convertir.

El capitán y la "yapa"

Más allá de las lágrimas, Messi se explayó sobre cómo vive esta etapa de su carrera, con casi todos los objetivos posibles ya cumplidos. "Me pone muy feliz haber vivido todo lo que me tocó. Lo que me está tocando vivir ahora es de yapa. Estoy muy feliz y agradecido con este grupo hermoso", afirmó.

Y cerró con una reflexión sobre su vigencia, comparándose con otro grande del deporte mundial: "Estaba mirando la serie de Rafa Nadal y me identifico mucho con él. Somos muy parecidos: siempre quiero dar el máximo. Mientras pueda y esté bien para hacerlo, acá estaré".