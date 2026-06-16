Mbappé y un debut soñado en el Mundial 2026: del doblete y la marca personal en Francia al récord de Klose que le quedó a tiro
Esta tarde, Francia le ganó a Senegal con dos goles de un Kylian Mbappé que sumó una importante marca personal y va por la mayor cantidad de goles en las Copas del Mundo.
Este martes, con un Kylian Mbappé como siempre determinante, Francia se impuso por 3-1 a Senegal y arrancó el Mundial 2026 con una sonrisa.
En ese marco, y gracias a los dos goles que convirtió en Nueva Jersey, el delantero de Real Madrid llegó a los 58, superó a Olivier Giroud y se convirtió en el máximo artillero de Les Bleus en todos los tiempos.
Pero además, Kiki dio un paso fundamental en la carrera por la mayor cantidad de goles en la cita mundialista.
Tanto es así que, al alcanzar los 14 gritos en la Copa del Mundo, Donatello dejó atrás los 13 de Lionel Messi y quedó a solamente dos conquistas de igualar al mítico goleador alemán Miroslav Klose.
Lo curioso de todo es que a Mbappé, de tan solo 27 años, le quedarán varios encuentros en esta edición para superar ese registro y establecer otro más monstruoso.