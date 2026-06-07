Estalló el escándalo en Francia antes del Mundial 2026: la Federación volvió a quedar bajo la lupa por el uso de la imagen de Mbappé y por las entradas

Francia es una verdadera caldera y cada día que pasa surge un conflicto nuevo que arruina la poca paz que hay a poco tiempo del inicio de su participación en el Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

El protagonista de este nuevo conflicto es nuevamente Kylian Mbappé, la gran figura del seleccionado comandado por Didier Deschamps. La utilización de imágenes de algunos futbolistas en campañas promocionales vinculados a determinados patrocinados, volvió a encender el escándalo.

Todo nació cuando una casa de apuestas público una imagen de Mbappé, Olise, Cherki, Dembelé y Doué, antes del amistoso contra Costa de Marfil.

En 2022, Mbappé se negó a participar de una sesión fotográfica organizada por la Federación Francesa al considerar que su imagen estaba siendo utilizada para promocionar marcas.

Los problemas con la distribución de entradas en la Selección de Francia, generó conflicto entre los jugadores y la Federación, en una ida y vuelta que parece no tener fin al menos antes del comienzo de la Copa del Mundo.