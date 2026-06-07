Flavio Cobolli vs. Alexander Zverev, por la final de Roland Garros 2026: hora y cómo ver en vivo

Flavio Cobolli y Alexander Zverev jugarán hoy domingo, desde las 10, la final de Roland Garros. El alemán, con muchas experiencia pero sin suerte en los partidos definitorios de Grand Slam, se enfrenta a un italiano que es novato en este tipo de instancias en un torneo tan importante.

Cobolli llega un poco más descansado a la gran definición, debido al abandono de su compatriota Matteo Arnaldi en la semifinal por una enfermedad viral. En el camino eliminó a jugadores destacados como el estadounidense Learner Tien, el canadiense Felix Auger-Aliassime en cuartos. Además, se impuso en octavos sobre Zachary Svajda, que venía de eliminar a Francisco Cerúndolo en la fase previa.



Alexander Zverev es el máximo favorito, especialmente desde que quedaron afuera tanto Jannik Sinner como Novak Djokovic. Sascha quiere volver a conquistar un torneo importante, algo que no hace un alemán desde los tiempos de Boris Becker y Steffi Graf en los noventa. Es tres veces finalista en Grand Slams (US Open 2020, Roland Garros 2024 y Australian Open 2025), siete veces ganador de Masters 1000 y campeón olímpico (Tokio 2021).

Cómo ver la final de Roland Garros entre Flavio Cobolli y Alexander Zverev por TV y ONLINE

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