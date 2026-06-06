Con la lesión de Leo Balerdi, la Selección Argentina no pudo esquivar un dolor de cabeza que la acecha hace varios mundiales

A menos de una semana del inicio del Mundial 2026, Leonardo Balerdi sufrió un desgarro y obligó a Lionel Scaloni a realizar cambios en la lista de convocados de la Selección Argentina.

Es que, por la molestia en el sóleo de la pierna derecha , el zaguero central quedó descartado y la Albiceleste se encontró con un dolor de cabeza que hace rato la acecha.

Tanto es así que, por tercera vez consecutiva, el combinado nacional tendrá que hacer modificaciones en la nómina definitiva para disputar la Copa del Mundo.

Ya en Qatar 2022, el DT santafesino se quedó sin Nicolás González y Joaquín Correa, quienes padecieron una lesión muscular en el bíceps femoral izquierdo y una tendinitis aquiliana en la pierna izquierda, respectivamente. Finalmente, Ángel Correa y Thiago Almada fueron citados de urgencia y ocuparon sus lugares.

Además, en vísperas de Rusia 2018, Jorge Sampaoli tuvo la misma complicación con Sergio Romero y Manuel Lanzini.

Chiquito, que había sido titular en la final de 2014, sufrió un bloqueo articular en su rodilla derecha y fue reemplazado por Nahuel Guzmán. Por su parte, el ex River se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y Enzo Pérez se subió al avión.

Todavía sin certezas sobre quién tendrá la chance de disputar la cita mundialista, vale resaltar que cualquier cambio se podrá hacer hasta 24 horas antes del debut, es decir, el plazo límite será el 15 de julio.