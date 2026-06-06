El City Group va con todo por Paulo Dybala

Paulo Dybala disfruta de sus vacaciones tras el final de la temporada europea mientras define su futuro profesional. Aunque quedó lejos de volver a meterse en la consideración de Lionel Scaloni para la Selección Argentina de cara al próximo Mundial 2026, el cordobés tiene una prioridad clara, que es la de resolver su continuidad en el fútbol italiano, sin ninguna chance de llegar a Boca.

En ese contexto, todo indica que La Joya seguirá en Roma. El club de la capital italiana trabaja para extender el contrato del atacante, que vence el próximo 30 de junio, y las negociaciones se encuentran muy avanzadas.

Gasperini pidió su continuidad y Roma mejoró la oferta

La llegada de Gian Piero Gasperini resultó determinante para destrabar la situación. El entrenador manifestó su deseo de contar con Dybala para el próximo proyecto deportivo y le pidió a la dirigencia que hiciera un esfuerzo para retenerlo.

Según medios italianos, Roma mejoró la propuesta inicial y actualmente solo restan detalles para cerrar la renovación del vínculo.

Palermo intentó repatriarlo, pero Dybala dijo que no

Mientras avanzaban las conversaciones con Roma, Dybala recibió una tercera propuesta inesperada. Palermo, el club que le abrió las puertas del fútbol europeo en 2012, intentó convencerlo para que regresara a Sicilia.

De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, el director deportivo Carlo Osti fue el encargado de acercarle una oferta formal al delantero argentino. Sin embargo, pese al agradecimiento y al cariño que mantiene por la institución y la región donde dio el salto a Europa, Dybala rechazó rápidamente la posibilidad.

¿Y Boca? La ilusión se enfría

En paralelo, Boca Juniors también había alimentado la ilusión de sumar al campeón del mundo para el segundo semestre del año. Sin embargo, distintos factores deportivos y económicos fueron enfriando esa expectativa.

Con el panorama actual, la continuidad de Dybala en Roma aparece como el escenario más probable, mientras Palermo y Boca quedan relegados en la carrera por contar con el futbolista de 32 años.