La AFA le rendirá homenaje al Indio Solari con un minuto de silencio en los partidos del Ascenso

La Asociación del Fútbol Argentino dispuso un minuto de silencio en homenaje a Carlos Alberto "Indio" Solari, quien falleció a los 77 años, durante todos los partidos del Ascenso que se disputen este fin de semana.

La decisión alcanzará a los encuentros de la Primera Nacional, la Primera B y la Primera C, según informó la entidad mediante un comunicado oficial difundido en las últimas horas.

En el mensaje, la AFA recordó al líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota y de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado como un "ícono de la cultura musical argentina", destacando la influencia de su obra en distintas generaciones de seguidores.

El vínculo del Indio Solari con el fútbol argentino

La medida llega en medio de la conmoción que generó la muerte del músico, una figura estrechamente ligada al universo futbolero argentino. Durante décadas, canciones, frases y símbolos asociados al Indio Solari fueron adoptados por hinchadas de numerosos clubes, convirtiéndose en cantitos de cancha, banderas y expresiones populares en las tribunas.

La presencia de su obra en los estadios lo transformó en una referencia cultural que trascendió el ámbito musical y se integró profundamente a la identidad de los aficionados al fútbol.

El emotivo mensaje de la AFA, Messi y Scaloni

Además del comunicado oficial, la AFA compartió en sus redes sociales un emotivo video para despedir al artista.

Por su parte, Lionel Messi también expresó su dolor por la pérdida y publicó un mensaje en sus redes: "Siempre en nuestros corazones. QEPD".

Lionel Scaloni se sumó a las condolencias y destacó la importancia de la figura del músico para el país. "Para Argentina es una pérdida importante. Estamos dolidos", señaló durante una conferencia de prensa.

La despedida al Indio Solari continúa generando repercusiones en distintos ámbitos de la sociedad argentina, donde es recordado como una de las figuras más influyentes de la historia del rock nacional.