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Horacio Zeballos y Marcel Granollers jugarán la final de Roland Garros por segundo año consecutivo

Este viernes, Horacio Zeballos y Marcel Granollers superaron las semifinales y accedieron nuevamente a la final de Roland Garros, donde defenderán el título.

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Este viernes, Horacio Zeballos y Marcel Granollers volvieron a dar la talla y se metieron en la gran final en los dobles de Roland Garros.

Luego de una hora y 53 minutos de juego, la dupla compuesta por el argentino y el español derrotó a los italianos Andrea Vavassori y Simone Bolelli por 7-6 y 6-4.

De esta manera, el binomio accedió a la definición del segundo Grand Slam del año, donde mañana, desde las 9:00, enfrentará al finlandés Harri Heliovaara y al británico Henry Patten.

En el duelo decisivo, Cebolla y el oriundo de Barcelona tendrán la chance de repetir lo hecho en 2025 y conquistar nuevamente el título en París.

Además, la pareja que actualmente lidera el ranking mundial buscará cosechar el tercer Major, al que también se suma el US Open del año pasado.

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