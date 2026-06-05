Alexander Zverev y Flavio Cobolli son los finalistas del Roland Garros

Alexander Zverev (número 2 del ránking ATP) y Jakub Mensík (#26) se enfrentaron este viernes por la semifinal de Roland Garros. El alemán le ganó por 7-5, 6-2, 3-6 y 6-3 al checo y jugará la final del certamen.

Zverev es el gran candidato a quedarse con el título y en su camino a la final apenas perdió un set en cinco partidos. El tenista buscará su primer conquista Mayor.

En Primera Ronda le ganó 6-3; 6-4; 6-2 a Benjamín Bonzi, luego se impuso 6-4, 6-2 y 6-2 ante Tomás Machac por 6-4, 6-3, 5-7 y 6-2 y frente a Jesper de Jong 7-6 (3), 6-4 y 6-1 por la Cuarta Ronda.

Por último, en cuartos de final le ganó al español Rafael Jodar por 7-6 (3), 6-1 y 6-3.

Por su parte, Matteo Arnaldi, número 104 del mundo se bajó de la semifinal y Flavio Cobolli (14°) se convirtió en el segundo finalista del certamen. El italiano de 24 años disputará su primera final de Grand Slam.