Colapinto se pegó con un muro y Ferrari dominó la práctica libre 2 para el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1
Franco Colapinto tuvo problemas en la práctica libre 2 para el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, chocó contra una barrera de contención y repitió la posición que obtuvo más temprano.
En un ensayo algo accidentado, Franco Colapinto repitió actuación y culminó décimoquinto la práctica libre 2 para el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.
Tras 29 giros, el argentino marcó un 1:14:758 como mejor tiempo y finalizó en la misma ubicación que en la prueba inicial. Casi tres décimas por encima, su compañero en Alpine, Pierre Gasly, alcanzó la undécima colocación.
Vale resaltar que, en una de las vueltas, el pilarense se pasó de largo en la primera curva y, pese a que intentó bloquear, impactó su auto contra una barrera de contención. Además, a Lando Norris (McLaren) se le detuvo el vehículo y Sergio Pérez tuvo que bajarse cuando sus frenos se prendieron fuego.
Por otra parte, Ferrari ratificó su dominio y consiguió el 1-2 con un notable 1:13.026 de Lewis Hamilton, quien quedó por delante de Charles Leclerc. Además, el podio lo completó Max Verstappen (Red Bull).
La acción continuará mañana con la práctica libre 3 desde las 7:30 y la clasificación a partir de las 11:00; la carrera en el Principado será el domingo a las 10:00.