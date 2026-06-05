Colapinto se pegó con un muro y Ferrari dominó la práctica libre 2 para el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1

En un ensayo algo accidentado, Franco Colapinto repitió actuación y culminó décimoquinto la práctica libre 2 para el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.

Tras 29 giros, el argentino marcó un 1:14:758 como mejor tiempo y finalizó en la misma ubicación que en la prueba inicial. Casi tres décimas por encima, su compañero en Alpine, Pierre Gasly, alcanzó la undécima colocación.

Vale resaltar que, en una de las vueltas, el pilarense se pasó de largo en la primera curva y, pese a que intentó bloquear, impactó su auto contra una barrera de contención. Además, a Lando Norris (McLaren) se le detuvo el vehículo y Sergio Pérez tuvo que bajarse cuando sus frenos se prendieron fuego.

¡Franco Colapinto bloqueó y sufrió un duro golpe en la FP2 con las dos ruedas izquierdas del #43 de Alpine! ¿Habrá sufrido algún daño en la suspensión delantera?



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%uD83D%uDE33 A PATA. A Lando Norris se le APAGÓ el auto en plena Práctica 2, justo después de salir del tunel con su McLaren.



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¡¡FUEGO EN EL CADILLAC DE CHECO PÉREZ, SOBRE EL FINAL DE LA FP2!!



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Por otra parte, Ferrari ratificó su dominio y consiguió el 1-2 con un notable 1:13.026 de Lewis Hamilton, quien quedó por delante de Charles Leclerc. Además, el podio lo completó Max Verstappen (Red Bull).

Hamilton, Leclerc and Verstappen are your top-three in FP2 %uD83D%uDC4A



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La acción continuará mañana con la práctica libre 3 desde las 7:30 y la clasificación a partir de las 11:00; la carrera en el Principado será el domingo a las 10:00.