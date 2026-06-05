Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

TERMINÓ 15°

Colapinto se pegó con un muro y Ferrari dominó la práctica libre 2 para el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1

Franco Colapinto tuvo problemas en la práctica libre 2 para el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1, chocó contra una barrera de contención y repitió la posición que obtuvo más temprano.

EBalmaceda
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

En un ensayo algo accidentado, Franco Colapinto repitió actuación y culminó décimoquinto la práctica libre 2 para el Gran Premio de Mónaco de la Fórmula 1.

Tras 29 giros, el argentino marcó un 1:14:758 como mejor tiempo y finalizó en la misma ubicación que en la prueba inicial. Casi tres décimas por encima, su compañero en Alpine, Pierre Gasly, alcanzó la undécima colocación.

Vale resaltar que, en una de las vueltas, el pilarense se pasó de largo en la primera curva y, pese a que intentó bloquear, impactó su auto contra una barrera de contención. Además, a Lando Norris (McLaren) se le detuvo el vehículo y Sergio Pérez tuvo que bajarse cuando sus frenos se prendieron fuego.

Por otra parte, Ferrari ratificó su dominio y consiguió el 1-2 con un notable 1:13.026 de Lewis Hamilton, quien quedó por delante de Charles Leclerc. Además, el podio lo completó Max Verstappen (Red Bull).

La acción continuará mañana con la práctica libre 3 desde las 7:30 y la clasificación a partir de las 11:00; la carrera en el Principado será el domingo a las 10:00.

Esta nota habla de:
1
Murió el Indio Solari: se despide una voz histórica, una leyenda del rock y la cultura argentina
Noticias

Murió el Indio Solari: se despide una voz histórica, una leyenda del rock y la cultura argentina

2
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

3
El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes
Noticias

El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

4
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

5
Maria Becerra mostró el mensaje más tierno que le mandó a Tini Stoessel: "Te apretaría la cara del amor que me generás"
Noticias

Maria Becerra mostró el mensaje más tierno que le mandó a Tini Stoessel: "Te apretaría la cara del amor que me generás"

Últimas noticias de Franco Colapinto