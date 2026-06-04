Con Nico Diez descartado, Milito sumó un nuevo candidato para ser DT de Racing

Si bien la salida de Gustavo Costas todavía no se resolvió , Racing ya piensa en quién será el nuevo director técnico.

En ese sentido, Nico Diez, entrenador de Argentinos Juniors, era el gran apuntado durante las últimas horas, pero la negociación no prosperó debido a que el Bicho no estuvo dispuesto a dejarlo ir.

Por todo ello, el presidente de la Academia, Diego Milito, sumó otro nombre a la lista de posibles aspirantes al puesto.

Se trata de Juan Pablo Vojvoda, quien durante los últimos años trabajó en el fútbol brasileño, puntualmente en Fortaleza y Santos.

Sin trabajo desde marzo, el cordobés tuvo a su cargo a Neymar y salvó al Peixe del descenso, aunque una serie de malos resultados en el inicio del año provocaron su despido .

Ahora bien, su figura aparece solamente como una posibilidad, a raíz de que no tendría un consenso y respaldo generalizado por parte del pueblo racinguista.

Vale recordar que, junto a esta nueva alternativa, otros de los estrategas que le interesan a Racing son Hernán Crespo y Martín Anselmi. Por ahora, el suspenso continúa.