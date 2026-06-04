Menú
Crónica en vivo
Apoyá a Crónica

UNO MÁS

Con Nico Diez descartado, Milito sumó un nuevo candidato para ser DT de Racing

Luego de no poder acordar la llegada de Nico Diez, Diego Milito tiene otro candidato en mente para la dirección técnica de Racing.

EBalmaceda
BAE Google PreferenceAgregá Crónica - Firme junto al pueblo como fuente preferida

Si bien la salida de Gustavo Costas todavía no se resolvió, Racing ya piensa en quién será el nuevo director técnico.

En ese sentido, Nico Diez, entrenador de Argentinos Juniors, era el gran apuntado durante las últimas horas, pero la negociación no prosperó debido a que el Bicho no estuvo dispuesto a dejarlo ir.

Por todo ello, el presidente de la Academia, Diego Milito, sumó otro nombre a la lista de posibles aspirantes al puesto.

Se trata de Juan Pablo Vojvoda, quien durante los últimos años trabajó en el fútbol brasileño, puntualmente en Fortaleza y Santos.

Sin trabajo desde marzo, el cordobés tuvo a su cargo a Neymar y salvó al Peixe del descenso, aunque una serie de malos resultados en el inicio del año provocaron su despido.

Con Nico Diez descartado, Milito sumó un nuevo candidato para ser DT de Racing

Ahora bien, su figura aparece solamente como una posibilidad, a raíz de que no tendría un consenso y respaldo generalizado por parte del pueblo racinguista.

Vale recordar que, junto a esta nueva alternativa, otros de los estrategas que le interesan a Racing son Hernán Crespo y Martín Anselmi. Por ahora, el suspenso continúa.

Esta nota habla de:
1
La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"
Noticias

La angustia de Eugenia Quevedo tras cantar con Ricardo Arjona: "La estoy pasando pésimo"

2
La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria
EL RELATO DE SU MAMÁ

La historia detrás de Milo J: su lucha, su familia y el peso de la memoria

3
El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica
Noticias

El nuevo amor de Nathy Peluso: quién es Phil Kane y a qué se dedica

4
El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes
Noticias

El Indio Solari elogió a Malandro y revolucionó las redes

5
Cazzu, Tini, Emilia Mernes, Maria Becerra y Euge Quevedo alzan la voz: convocan a la marcha y piden justicia por Agostina Vega
Noticias

Cazzu, Tini, Emilia Mernes, Maria Becerra y Euge Quevedo alzan la voz: convocan a la marcha y piden justicia por Agostina Vega

Últimas noticias de Racing