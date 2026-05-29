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Racing hoy: la posible salida de Gabriel Rojas y el sondeo por un defensor

Racing negocia con Cruzeiro una posible salida de Gabriel Rojas. Por otro lado, sondearon a un defensor.

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En la dirigencia de Racing están atentos a la posible venta de Gabriel Rojas al Cruzeiro, en tanto que entablaron charlas con Godoy Cruz por un zaguero central.

Por el lateral izquierdo, el equipo brasileño presentó una oferta cercana a los cuatro millones de dólares, algo que la Academia consideró insuficiente. De todas maneras, si bien no están apresurados en vender al jugador, lo cierto es que también esperan que el mejoren su oferta.

Tanto desde el entorno del futbolista como desde el club creen que la operación llegará a buen puerto, pero lo cierto es que todavía Cruzeiro debe mejorar el ofrecimiento.

Por otro lado, la Secretaría Técnica tiene en carpeta a Mateo Mendoza, defensor de 21 años. 

Por lo pronto, no hay nada avanzado más allá de un primer sondeo, pero lo cierto es que el interés existe y el defensor está en carpeta.

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