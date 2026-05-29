Ninguno de los cinco grandes jugará los octavos de final de la Copa Libertadores: hace cuánto no pasaba

En una noche negra, Boca perdió ante la Universidad Católica y se quedó afuera de la Copa Libertadores 2026 en la fase de grupos, algo que no le pasaba hacía más de tres décadas .

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A raíz de eso, los octavos de final del certamen continental presentarán un escenario que no suele ocurrir: ninguno de los cinco grandes del fútbol argentino estará presente.

Si bien es verdad que el Xeneize era el único representante en esta edición, lo cierto es que para encontrar un antecedente similar hay que retroceder 15 años en el tiempo.

Justamente, la edición 2011 fue la última en registrar un caso de ese estilo. En aquella oportunidad, solamente Independiente, que venía de ser campeón de la Copa Sudamericana en 2010, disputó la competencia.

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Sin embargo, el Rojo se despidió en la primera fase al quedar tercero en un Grupo H en el que Liga de Quito y Peñarol avanzaron, en tanto que Godoy Cruz finalizó en el último puesto.