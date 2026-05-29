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Atento Franco Colapinto: la inesperada limitación de la Fórmula 1 para el GP de Mónaco

La Fórmula 1 sigue realizando cambios para el Gran Premio de Mónaco y Franco Colapinto está atento.

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 Queda una semana para el Gran Premio de Mónaco, y luego de conocerse que la Fórmula 1 prohibirá la apertura de alerones en la carrera, ahora se confirmó que también habrá una limitación artificial de la velocidad máxima que podrán alcanzar los monoplazas.

De acuerdo a lo reportado por The Race, la FIA obligará a todos los equipos a usar un mapa de motor específico para esta carrera, llamado "Rev 1". Este cambia la entrega de potencia eléctrica en comparación a una carrera normal.

Esto se debe a que los autos tendrán la batería cargada durante toda la vuelta, a raíz de las rectas cortas y fuertes puntos de frenada que tiene el Circuito.

A su vez, tener la batería siempre llena significa que los pilotos tendrían mucha potencia para acelerar en rectas que son extremadamente cortas. 

Esto provocaría que llegaran a las curvas a velocidades demasiado altas, lo cual es un riesgo enorme en un circuito callejero tan cerrado como lo es Mónaco.

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