Boca quedó afuera de la Copa Libertadores y dejó ir dos rachas positivas muy extensas

La catastrófica eliminación que sufrió anoche dejó a Boca nuevamente sin Copa Libertadores y con muchas dudas de cara a lo que viene.

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Pero además de la desazón por no poder obtener la ansiada séptima corona continental, el Xeneize tuvo un par de secuelas graves al caer con la Universidad Católica.

Es que la derrota no solo no le permitió al Xeneize continuar su camino, sino que también le puso fin a dos extensas rachas positivos.

Por un lado, el conjunto azul y oro volvió a perder en La Bombonera después de seis largos años en los que cosechó 19 encuentros sin conocer la derrota. De hecho, el registro se extendía hasta 24 cotejos contando todos los torneos internacionales.

La última vez que le habiá ocurrido eso en casa había sido en los octavos de final de la edición 2020, cuando cayó 1-0 frente a Inter de Porto Alegre, aunque luego clasificó a través de los penales.

Además, el club de la ribera volvió a despedirse en la fase de grupos de la competencia luego de 32 años.

El último antecedente de un golpazo tan tempranero le correspondía a la temporada 1994, cuando Boca no pudo avanzar en la zona que compartió con Palmeiras, Cruzeiro y el Vélez de Carlos Bianchi que a la postre sería el campeón. A partir de ahí, alzo el título cuatro veces y jugó la final en cuatro oportunidades.

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Concretamente, Boca escribió una de las páginas más amargas de su historia, y si bien competirá en la Copa Sudamericana, ese parece ser un premio consuelo que en la furiosa actualidad no contiene a nadie.