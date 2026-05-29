Bombazo: River se reunió con Thiago Almada para que llegue después del Mundial

La dirigencia de River ya puso en marcha el mercado de pases y anoche hizo un movimiento muy fuerte: tuvo una reunión con Thiago Almada, el gran objetivo.

Enzo Francescoli y Pablo Longoria, flamante director deportivo del club, se juntaron con el propio jugador y su representante.

Si bien se trata de una operación muy compleja, que incluiría un salario muy alto e incluso un pago importante para Atlético de Madrid, ambas partes coincidieron en resaltar que es realmente muy difícil, pero no imposible.

Los factores económicos podrían ser decisivos, pero también serán influyentes los deportivos. Almada es parte de los 26 convocados de la Selección Argentina para el Mundial y su cotización podría llegar a otro nivel si llegase a tener mucho protagonismo en el certamen.

A priori, el volante ofensivo de 25 años no descarta la posibilidad de volver a Argentina, pero también está expectante a lo que pueda suceder en Europa. En su primera temporada en el Colchonero, no logró afianzarse y terminó como alternativa desde el banco de suplentes.