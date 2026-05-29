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UNA FORTUNA

Bombazo mundial: Barcelona le hizo una oferta millonaria al Atlético de Madrid por Julián Álvarez

El club catalán elevó su primera propuesta formal para quedarse con el delantero, que fue confirmado por Lionel Scaloni para jugar el Mundial 2026.

Redacción Depo
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Dio el primer paso. Porque Barcelona aceleró por Julián Álvarez y por eso le envió una primera oferta formal al Atlético de Madrid por el delantero, quien se prepara para disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina, y que podría dejar al club de la capital española en el próximo mercado de pases.

La propuesta es realmente impresionante: 100 millones de euros, sin otros futbolistas involucrados en la transferencia. Según detalló el periodista Fabrizio Romano, el "Colchonero" "no está feliz por la situación" y entiende que el atacante está dispuesto a dejar la institución madrileña.

En paralelo, este viernes Joan Laporta, presidente del Barcelona, ignoró a los periodistas cuando le preguntaron si ficharán a Julián Álvarez en este mercado de pases.

Vale recordar que la "Araña" fue el refuerzo estrella de Atlético de Madrid en 2024: le pagaron alrededor de 95 millones de euros al Manchester City. Ahora promete ser una de las figuras más codiciadas en este mercado de pases ya que, según trascendió desde Europa, también está en el radar de PSG y Arsenal, que este sábado se enfrentarán en la final de la Champions League.


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