Bombazo mundial: la impresionante oferta que prepara PSG para llevarse a Julián Álvarez

Quiere pegar bien fuerte en el próximo mercado de pases. Porque mientras está enfocado en la final de la Champions League ante Arsenal, el PSG prepara una impresionante oferta para el Atlético de Madrid para quedarse con Julián Álvarez, quie jugará el Mundial 2026 con la Selección Argentina.

Según programa español El Chiringuito, el equipo francés ya inició conversaciones con el "Colchonero" y de esas primeras charlas apareció un número sobre la mesa: 150 millones de euros, el cual se dividiría entre dinero en efectivo y jugadores como parte de pago.

Ante esta situación, el medio francés Actufoot hizo eco de las palabras de los medios españoles y brindó más detalles acerca del ofrecimiento que PSG prepara por el delantero: 50 millones en efectivo sumado al pase de jugadores como Gonçalo Ramos y Kang-In Lee.

Como si lo ya mencionado fuera poco, todo esto se suma al ofrecimiento de 10 millones de euros por temporada para Julián Álvarez, una cifra más que seductora pero que, por ahora, no fue aceptada ni generó que el delantero haga presión para salir.