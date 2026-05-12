El equipo de Cristiano Ronaldo no ganó y se desató el descontrol en Arabia Saudita: palazos y caos entre jeques y plateistas

La postergación del ansiado título de Cristiano Ronaldo y su Al Nassr dejó un capítulo más vergonzoso que el empate con el gol en contra de su arquero en el descuento que decretó el 1-1 ante Al Hilal. La incredulidad y la bronca por lo sucedido en el campo de juego escaló por las tribunas y encendió la mecha en Riad, donde no tardaron en aparecer incidentes.

En una imagen muy llamativa, un grupo de hinchas de Al Hilal arrojó violentamente palos contra un conjunto de jeques árabes que ocupaban los palcos de Al-Nassr. Éstos también tomaron bastones y comenzaron a emparejar el ataque con la separación de vidrio de por medio, mientras uno de ellos filmaba con su celular aumentando en enojo de los plateístas.

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Tanta frustración se desprendió de un final caliente: con la victoria, los locales se coronaban y le daban su primer título oficial a CR7 desde su arribo a Arabia Saudita, pero en el octavo minuto de descuento el arquero Bento quiso despejar un centro y se lo metió en contra.

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Ahora, a Al-Nassr le queda un solo encuentro por disputar, el jueves 21 de mayo ante Damac también en casa. Su ventaja es de cinco puntos sobre Al Hilal, al que le restan dos partidos, el sábado recibiendo a Neom y el jueves visitando a Al Feiha, con la obligación de ganar todo. Si llegaran a igualar en puntos, corona Al Hilal por haber vencido en el primer cruce entre ambos.











