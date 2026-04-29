Cristiano Ronaldo convirtió su gol 970 y quedó a un paso de lograr su primer título en Arabia Saudita

Imparable. Y siempre va por más. Cristiano Ronaldo sigue buscando récords: mientras se prepara para disputar el Mundial 2026 con la Selección de Portugal, que será su sexta participación en el certamen organizado por la FIFA, el delantero de 41 años se encuentra muy cerca de cosechar su primer título desde que llegó a Arabia Saudita.

En lo que fue el triunfo de Al Nassr sobre Al Ahli por 2-0, el delantero portugués anotó su gol 970 y así quedó a tan solo 30 conquistas de alcanzar la que, hasta hace algunos años, parecía inalcanzable cifra de 1.000 tantos como profesional.

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Además del tanto que anotó Cristiano Ronaldo, quien se encargó de liquidar el pleito fue el francés Kingsley Coman. De esta manera, los comandados por Jorge Jesus siguen liderando la Saudí Pro League con ocho puntos de ventaja sobre Al Hilal, que tiene un partido menos.

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970 gols oficiais na carreira!



Faltam 30 para o gol 1000°



AL NASSR ABRE O PLACAR DIANTE DO AHLI. pic.twitter.com/0gY5d2AC6N — Douglas Fernandes %uD83C%uDF09%uD83D%uDC99 %uD83C%uDDF5%uD83C%uDDF9CR7%uD80C%uDCF5 (@Dougllasfernan) April 29, 2026

Cristiano Ronaldo ya se elevó y convierte de cabeza uno de los goles en el triunfo de Al Nassr.

Hay que destacar también que, así como restan 43 días para que comience el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, también quedan cuatro partidos por disputarse en el campeonato de Medio Oriente, siendo que a Al Nassr le falta jugar frente a Al Qadisiya, Al Shabab, contra su escolta Al Hilal y cerrará contra Damac. Incluso, antes de la última jornada, afrontará la final de la Copa AFC contra Gamba Osaka.