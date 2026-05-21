Cristiano Ronaldo hizo un doblete, salió campeón con Al Nassr y cortó la sequía de títulos

Luego de la tristeza por caer en la final de la AFC Champions League Two, Cristiano Ronaldo hoy lloró de emoción al consagrarse campeón con Al-Nassr de la Liga Profesional Saudí.

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La jornada fue notable para un Bicho que aportó un doblete en la goleada 4-1 frente a Damac y que se mostró visiblemente emocionado por la consagración.

Antes, Sadio Mané abrió la cuenta y Kingsley Coman amplió la ventaja, mientras que luego descontó el rival. Con la victoria, el equipo de camiseta amarilla terminó dos puntos por encima de Al-Hilal.

De esta manera, CR7 obtuvo su segundo título en Arabia Saudita y cortó una sequía de seis años sin conseguir una liga. La última, había sido con la Juventus.

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A sus 41 años, y con 973 goles oficiales, el atacante portugués alcanzó los 37 trofeos en su carrera y llegará a su sexta Copa del Mundo de la mejor manera.