Al Nassr perdió la final de la ACL Two y Cristiano Ronaldo no fue a la premiación
Este sábado, Al Nassr perdió la final de la ACL Two ante Gamba Osaka y Cristiano Ronaldo no pudo ganar su primer título en el equipo de Arabia Saudita.
Este sábado, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo perdió 1-0 frente a Gamba Osaka y no pudo consagrarse campeón de la AFC Champions League Two.
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Pese a que el conjunto dirigido por Jorge Jesús llegaba como el gran favorito, el equipo japonés pegó a los 30 minutos del primer tiempo con el gol de Deniz Hümmet y logró mantener la ventaja hasta el final.
Frustrado por no poder alzar su primer título con el club de Arabia Saudita, el Bicho fue el único que no fue a recibir la medalla del segundo puesto.
Sin embargo, CR7 puede tener una rápida revancha el próximo jueves en la definición de la Liga Profesional Saudí.
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Al-Nassr tiene 83 puntos y recibirá a Damac. Lo bueno es que depende de sí mismo y si gana, no importará lo que suceda en el duelo entre Al-Hilal, su escolta con 81 unidades, y Al-Feiha.