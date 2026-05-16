Al Nassr perdió la final de la ACL Two y Cristiano Ronaldo no fue a la premiación

Este sábado, el Al-Nassr de Cristiano Ronaldo perdió 1-0 frente a Gamba Osaka y no pudo consagrarse campeón de la AFC Champions League Two.

El Chelsea de Enzo Fernández acordó la llegada de su nuevo DT después de perder la FA Cup

Pese a que el conjunto dirigido por Jorge Jesús llegaba como el gran favorito, el equipo japonés pegó a los 30 minutos del primer tiempo con el gol de Deniz Hümmet y logró mantener la ventaja hasta el final.

¡¡POR AHORA, AL BICHO NO SE LE DA!! ¡OTRA FINAL PERDIDA PARA CR7 EN AL NASSR!



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Frustrado por no poder alzar su primer título con el club de Arabia Saudita, el Bicho fue el único que no fue a recibir la medalla del segundo puesto.

¿MOLESTIA O SÓLO UN ENOJO POST FINAL? CR7 no se quedó a la premiación de la Champions League 2 y no recibió la medalla de subcampeón con Al Nassr.



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Sin embargo, CR7 puede tener una rápida revancha el próximo jueves en la definición de la Liga Profesional Saudí.

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Al-Nassr tiene 83 puntos y recibirá a Damac. Lo bueno es que depende de sí mismo y si gana, no importará lo que suceda en el duelo entre Al-Hilal, su escolta con 81 unidades, y Al-Feiha.