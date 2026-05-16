El Chelsea de Enzo Fernández acordó la llegada de su nuevo DT después de perder la FA Cup

Este sábado, Chelsea cayó por la mínima ante Manchester City y no pudo ser campeón de la FA Cup. Sin embargo, pensando en la próxima temporada, la dirigencia ya avanzó con la contratación de un nuevo DT.

Cómo está el historial entre River y Rosario Central en los mano a mano

Tras el despido de Liam Rosenior y el interinato de Calum McFarlane, los Blues aceleraron las negociaciones y acordaron el arribo de Xabi Alonso.

Según el reporte de varios medios europeos, el acuerdo entre las partes es un hecho y se hará oficial en los próximos días.

El estratega español era uno de los nombres que se venían barajando y le ganó la pulseada a Andoni Iraola, quien dirige a Bournemouth, y Marco Silva, de Fulham.

De esta manera, el director técnico de 44 años tendrá su tercera experiencia luego de un ciclo exitoso en Bayer Leverkusen entre 2022 y 2025 y de un breve paso de seis meses por Real Madrid, que lo despidió en enero .

Robert Lewandowski se va del Barcelona: "Devolvimos al club al lugar que merece"

Por lo pronto, y a la espera de que termine la Premier League y se defina si jugará torneos internacionales, Alonso tendrá la tarea de devolverle la solidez y hacer competitivo al conjunto en el que militan Enzo Fernández y Alejandro Garnacho.